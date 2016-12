VIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: la Tanzania

08:00 - "VIAGGIATORI, uno sguardo sul mondo", il programma di viaggi e turismo in onda tutti i giovedì sera dalle 21.30 alle 22.00 sul canale tv Tgcom24, ci accompagna in Tanzania, nel magico scenario dell’arcipelago di Mafia, in una natura che fa innamorare.

Una terra dove il Mal d’Africa ha colpito Mario, istruttore subacqueo e imprenditore italiano che ci porta alla scoperta dei ricchissimi fondali dell’isola, dichiarati Parco Marino. Lo stesso mal d’Africa colpisce i locali: è il caso di un lupo marino locale, Mohamed, che con la sua piccola barca salvata da un rogo veleggia tra l’isola di Mafia e quella di Chole. Per sentire il vento, per il piacere di navigare e per portare i turisti da un’isola all’altra. E’ lui che ci fa da guida nell’incontaminata isola di Chole: ci mostra le rovine che risalgono all’epoca persiana e pre-coloniale tedesca, la sua famiglia intenta a costruire un tetto e a cucinare, la sua casa, la scuola dell’isola, il cantiere dove costruiscono le barche tipiche.



Guarda in anteprima il video con l’anticipazione della puntata in onda giovedì 1 maggio.