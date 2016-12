21 maggio 2014 Uno sguardo all’ingiù: i 10 aeroporti in cui è più bello atterrare Mari da sogno e spettacolari città: ecco la top ten degli scali in cui l’arrivo è più suggestivo Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Atterrare in un aeroporto dalla vista mozzafiato è una delle caratteristiche più piacevoli di un viaggio in aereo: scrutare dall’alto un mare cristallino o lo skyline dei grattacieli è senza dubbio la perfetta conclusione di un lungo volo e… un incantevole inizio di soggiorno. Un sondaggio ad hoc ha individuato i dieci scali del mondo in cui l’atterraggio è particolarmente scenografico: il vincitore assoluto è Nizza, mentre non compaiono piste italiane.

L’indagine si intitola “PrivateFly Best Airport Approaches” ed è stata realizzata dal servizio di prenotazione di jet privati PrivateFly.com. La classifica, compilata annualmente, si basa sulle preferenze espresse da esperti e appassionati di viaggi internazionali. Tra i giudici ci sono nomi importanti nell’industria dei viaggi tra cui Bill Prince, vicedirettore di GQ magazine, Murdo Morrison, direttore di Flight International, David Scowsill, presidente del World Travel and Tourism Council e Patrick Jephson, pilota e molto legato a Lady Diana, la compianta Principessa del Galles.



L’analisi fornisce una lista di aeroporti in cui l’atterraggio è da provare almeno una volta nella vita, in un mix affascinante di panorami cittadini e discese su piccole e remote piste di atterraggio immerse nella natura. Sul podio di questa particolare gara spiccano Nizza-Costa Azzurra, vincitrice assoluta, seguita da St Maarten, nei Caraibi francesi e da Barra, in Scozia. Nella top ten non ci sono strutture italiane: tra gli europei sono da segnalare anche Gibilterra al settimo posto e Londra al nono.



Di seguito la classifica completa:

1 Nizza, Costa Azzurra

2 St Maarten, Caraibi francesi

3 Barra, Scozia

4 Los Angeles LAX, USA

5 Aruba, Caraibi olandesi

6 Rio De Janeiro, Brasile

7 Gibilterra, territori d’oltreoceano del Regno Unito

8 Squamish, Canada

9 London City Airport, Inghilterra

10 Queenstown, Nuova Zelanda