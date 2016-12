Un club Sandwich come barometro della convenienza

09:35 - Il ClubSandwich, conosciuto anche con il nome di clubhouse sandwich, è uno dei classici piatti serviti negli hotel di tutto il mondo. Il famoso panino con pollo, pancetta, uova, lattuga e maionese è stato utilizzato anche quest’anno come barometro della convenienza nel Club Sandwich Index (CSI), indice che offre ai viaggiatori un’indicazione del costo della vita nelle diverse località europee e non.

Secondo una ricerca pubblicata da Hotels.com, Ginevra si conferma anche quest’anno la città più costosa dove ordinare un Club Sandwich, con una media di €23.57. Infatti, nella città svizzera, i prezzi per un Club Sandwich vanno dai €31.27 in un albergo 5 stelle, fino ai più accessibili €11.10 per un panino in una struttura a tre stelle. Parigi, una delle capitali della gastronomia a livello mondiale, mantiene il secondo posto con una media di €21.23, seguita da da Helsinki, che ha scalzato Oslo dal terzo gradino del podio con una media di €17.61.



Al contrario, la capitale indiana Nuova Delhi resta la meta più conveniente dove gustare il celebre panino a una cifra conveniente: bastano, infatti, solo €6.35. Diverse destinazioni offrono comunque la possibilità di pranzare con un Club Sandwich a meno di €10: Bangkok (€8.66) o Città del Messico (€7.07). Sidney è invece la destinazione che ha visto il maggiore calo dei prezzi, passando dai €15.80 del 2013 ai € 12.24 del 2014.

In Italia, si scopre che un Club Sandwich negli hotel romani costa mediamente €15.36, in calo rispetto ai prezzi del 2013.



Alison Couper del brand Hotels.com commenta: “Il Club Sandwich Index offre ai viaggiatori un semplice strumento di comparazione dei prezzi, che aiuta a capire la capacità d’acquisto in ciascun Paese utilizzando come paragone uno dei più comuni articoli sui menù degli hotel. La maggior parte dei Paesi ha visto un calo nei prezzi del Club Sandwich: un’ottima notizia per i viaggiatori e per la loro capacità di spesa all’estero. La prossima volta in cui ordinerete un Club Sandwich a Ginevra, ricordatevi che per lo stesso prezzo potrete comprarne tre a Nuova Delhi!”