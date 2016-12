Texas: le Donnavventura diventano cowgirls

12:43 - Se in un’altra vita vi siete sentiti cowboys nelle praterie del lontano Far West, il Texas è il paese più giusto per rivivere quest’atmosfera western. In questo quarto episodio della serie americana il team di reporter infatti fa il suo ingresso in questo stato percorrendo la Route66. Tappa obbligata: Amarillo, peraltro unica città texana attraversata dalla Mother Road. Qui le Donnavventura si calano nella parte e vivono un’esperienza da vere cowgirls a tutto tondo, a partire dall’alloggio, un tipico Motel lungo la 66, il Big Texan, famoso in particolare per la sua bistecca da 72 once, oltre due chili di peso. Sarà il Big Texan il campo base della squadra che partirà alla scoperta dei dintorni di Amarillo a cavallo, con una guida d’eccezione, Phyllis, che racconterà appassionatamente alle ragazze la storia della sua terra.

Dalle praterie vissute in sella, si passerà poi ad una vera e propria selleria artigianale, la più antica di tutto il Texas, dove ogni pezzo è il frutto di un lavoro immenso e di tanta creatività, con prezzi altrettanto da vere opere d’arte! Ma Amarillo è conosciuta anche per il famoso monumento simbolo della Historic Road che l’attraversa, il Cadillac Ranch, un monumento considerato come tributo di questa mitica vettura e della 66. Il Cadillac Ranch lascia a bocca aperta il team che si trova di fronte a 10 Cadillac conficcate a terra completamente colorate da tutti coloro che hanno voluto lasciare un segno del loro passaggio, Donnavventura comprese, con bombolette e adesivi. Niente paura, non è un segno di vandalismo, ma un rituale accettato e incentivato per tutti coloro che si trovino a passare da queste parti…

E per chiudere in bellezza l’esperienza ad Amarillo non poteva esserci niente di più azzeccato di un rodeo, in occasione della Tri-state Fair, un evento unico che ogni anno anima le serate della città radunando i migliori cowboys di tutto il paese. Che fortuna per le nostre Donnavventura!

Ma il tempo stringe ed è già ora di lasciare questo appassionante paese, la carovana riprende la Mother Road e fa tappa in un altro dei luoghi simbolo della 66: il Midpoint Café a 1139 miglia esatte da Chicago e dal molo di Santa Monica, vale a dire a metà esatta del percorso e siamo quasi al confine col New Mexico.



Superato il confine con lo stato più messicano d’America il team arriva fino alla sua antica e colorata capitale, Santa Fe. Protagonisti assoluti qui, i peperoncini, che addirittura vengono appesi a fianco delle porte in segno di “welcome”. Accanto ai peperoncini lo stile adobe la fa da padrone. A Santa Fe la passione è nell’aria, nel peperoncino, nella musica, nelle opere d’arte ma anche tra i fornelli! È qui che il team si concede infatti anche una lezione di cucina messicana, tutto rigorosamente a base di chilly. L’appuntamento con questa piccante puntata è fissato per domenica pomeriggio alle ore 13:50 su Rete4, in replica il lunedì notte alle 00:50 e il sabato mattina alle 10:00.