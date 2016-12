Tenerife: turismo no stop

10:28 - Tenerife è la più grande isola di origine vulcanica situata nell’ Arcipelago delle Canarie. Una splendida destinazione di vacanza, che negli ultimi anni sta vivendo uno splendido momento di rinascita turistica.

Il rinnovato boom turistico ha diverse radici. Sicuramente il clima è una delle attrattive principali: il clima è mite e costante per 350 giorni all’anno, con temperature intorno ai 20 gradi durante l’anno, mentre in estate si arriva a 30 gradi, ma con un tasso di umidità davvero basso. I costi contenuti, sia per il viaggio che per i pernottamenti, permettono di prenotare hotel e altre forme di accomodation in tutte le stagioni. Non ultimo, il prezzo della benzina è tra i più bassi in Europa. Infine, la sicurezza è un altro elemento che gioca a favore dell’isola: giovani e meno giovani possono godersi le vacanze in tutta tranquillità, sotto l’occhio attento delle forze dell'ordine locali che controllano il territorio in maniera minuziosa. A Tenerife il tasso di criminalità è comunque molto basso grazie a un piano anti criminalità efficace



L'isola offre una grandissima varietà di attrazioni turistiche. Nelle spiagge, a farla da padrone sono gli sport acquatici favoriti dal vento che soffia sulla costa: gli amanti del surf, della vela, del wind surf e del kite surf hanno davvero l’imbarazzo della scelta. Gli amanti dell’avventura, invece, possono concedersi escursioni e camminate alle pendici del Teide, il vulcano non più attivo considerato il “creatore” dell'isola, alto 3.700 metri. In inverno è possibile fare il bagno dalle spiagge della costa e godere della vista della cima del Teide innevata.

Durante il mese di febbraio arrivano turisti di tutto il modno, attratti dallo spumeggiante “Carnevale di Santa Cruz de Tenerife”, secondo solo a quello di Rio de Janeiro. La festa dura un mese, con manifestazioni e sfilate spettacolari per tutta l'isola, feste e divertimenti.



Per tutti questi motivi il mercato immobiliare è in grandissima ripresa, con acquirenti attirati dagli ottimi rendimenti assicurati dagli affitti, specialmente nelle zone più turistiche, dove nei momenti di altissima stagione è quasi impossibile trovare una casa in affitto.