Spettacolare Kenya: il Lago Nakuru

11:43 - Il Kenya è sicuramente una delle destinazioni più affascinanti dell’Africa subsahariana. Il Lago Nakuru, situato nella parte occidentale del Paese, si trova all’interno dell’omonimo parco ed è il luogo migliore per osservare alcuni degli animali più straordinari della savana e a distanza davvero ravvicinata.

Trattandosi di un bacino alcalino che si estende per oltre 60 kmq, richiama a sé un gran numero di uccelli acquatici come pellicani, aironi, ma soprattutto numerosissime colonie di fenicotteri rosa. È così consistente la presenza di questi volatili, che visto dall’alto, in alcune stagioni dell’anno, il lago appare come un’immensa distesa rosa. Uno spettacolo difficile da descrivere.

I fenicotteri rosa amano vivere in colonie e preferiscono luoghi caldi e umidi, ma soprattutto alcalini come questo e passano il loro tempo con il becco ricurvo a rovistare il fondo del lago in cerca di plancton, larve e piccoli gamberi che conferiscono proprio la caratteristica colorazione rosa al loro piumaggio. La loro presenza così come quella di altri uccelli acquatici sull’isola fanno sì che il lago sia considerato una riserva ornitologica unica al mondo.



Fra gli incontri sulla terraferma si possono annoverare simpatici babbuini e antilopi, sebbene i Big Five rappresentino lo spettacolo più emozionante che la Savana e il Kenya possano regalare. Nel parco del lago Nakuru non mancano infatti bufali e leoni, tuttavia il re indiscusso qui non è il leone, bensì il rinoceronte.

Le donnavventura hanno avuto la fortuna di incontrare il rinoceronte bianco, animale normalmente piuttosto schivo e difficile da incontrare. La sua pelle è grigia, proprio come quella del rinoceronte nero e si distingue da quest’ultimo per la forma della sua bocca, larga e quadrata.



Un consiglio per un comodo alloggio all’interno del parco: il Sorova Lion Hill Lodge (www.sarovahotels.com/lionhill/): immerso nella foresta, a poca distanza dal lago, è caratterizzato da sobri bungalow in pietra e un’accogliente ristorante che propone cucina internazionale.