Marocco: moschee, siti e spezie

10:35 - Le città imperiali di Marrakech, Rabat, Meknès e Fez, rinomate località di mare come Casablanca, Agadir e Tangeri, splendidi minareti, il fascino del deserto del Sahara e dei maestosi Monti Atlas. In due parole: il Marocco. Che ne dite di un viaggio tra moschee, siti e mare. Il tutto piacevolmente aromatizzato al profumo di spezie? Ecco a voi l’itinerario adatto.

Il tour, ideato da, parte daper poi toccare le città diper poi fare ritorno in Italia partendo dalla città di Casablanca. La durata dell’itinerario è di 7 notti / 8 giorni e le quote a persona sono davvero interessanti: da 590 Euro a persona. Una volta giunti a Casablanca incontrerete la vostra guida parlante in italiano, che vi accompagnerà per tutto il resto del viaggio. Dopo una breve visita della capitale economica del Paese, il viaggio prosegue versoil simbolo dell'immortalità del Marocco.Abbracciata da chilometri di mura color ambra e ornata da ibiscus, Rabat mescola, nella stessa raffinata eleganza, il suo cuore antico e la città moderna. In città sono moltissime le testimonianze artistiche e architettoniche che provano la grandezza della città tra cui le porte monumentali, le mura, i minareti e i resti della moschea di Hassan. Da non tralasciare una visita al, che con le sue decorazioni è una prova tangibile delle capacità grazie artistiche degli artigiani della città.Il tour prosegue poi verso. È ilche, nel XVII secolo, inizia a farne la più meravigliosa capitale imperiale: palazzi, moschee, giardini, vasche, scuderie vengono costruite in più di cinquant'anni senza tuttavia riuscire a completare il gigantesco perimetro delle mura. Dopo pranzo la vostra tappa sarà, dove visiterete le rovine romane di Volubilis.L’itinerario conduce poi alla scoperta dicapitale spirituale e religiosa, ma anche intellettuale e artigianale, del Marocco. Lasciata Fez raggiungerete, attraversando l’Atlante, con soste adove molto interessante è la visita del centro agricolo diVisita dei suk e della famosa piazza Djemaa El Fna. Infine il vostro viaggio in Marocco si concluderà là dove è iniziato: a Casablanca da dove è previsto il rientro in Italia.Per maggiori informazioni: www.auratours.it Per conoscere le condizioni del tempo sul Marocco consulta le previsioni di Meteo.it Non vedete l'ora di raggiungere il Marocco? Cominciate a guardare questo video...