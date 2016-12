Le isole del mondo più amate dai viaggiatori

07:30 - Il tempo grigio di questi giorni fa venire desiderio di evasione verso luoghi azzurri e assolati. Se non abbiamo la fortuna di poter pianificare una vacanza esotica, consoliamoci con una bella panoramica di isole da sogno: TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Islands Awards. la classifica delle isole del mondo più amate dai turisti. La più apprezzata in assoluto è Ambergris Caye, in Belize: tra le destinazioni italiane, la più votata è Capri, all'ottavo posto nella classifica europea e prima in Italia.

La classifica Travelers’ Choice Islands Awards è alla sua seconda edizione, questo riconoscimento premia a livello mondiale oltre 100 isole.

Belize, Caraibi e Polinesia: è qui che si trovano le isole più belle del mondo. Il primato spetta ad Ambergris Caye, la più grande isola del Belize, per il secondo anno consecutivo. Secondo posto per Providenciales, nei Caraibi, e il terzo a Bora Bora, nella Polinesia Francese.

La classifica europea premia Lewis and Harris, mentre la meta più apprezzata dello Stivale è Capri. Dalla leggenda dei canti delle sirene, che ammaliano i marinai, alla realtà del profumo dei limoni, con il blu intenso del mare e il sole che si addormenta tra le sagome dei faraglioni. Capri è stata indicata dai viaggiatori di Tripadvisor come l’isola più bella dello Stivale, ma ottiene un ottimo ottavo posto nella Top Ten europea.



Le 10 migliori isole nel mondo

1. Ambergris Caye, Belize Cayes, Belize

2. Providenciales, Turks and Caicos, Caraibi

3. Bora Bora, Isole della Società, Polinesia francese

4. Marco Island, Florida

5. Lewis and Harris, Scozia

6. Naxos, Cicladi, Grecia

7. Aitutaki, Nuova Zelanda

8. Nosy Be, Madagascar

9. Isola di Pasqua, Cile

10. Koh Tao, Thailandia



Le 10 migliori isole in Europa

1. Lewis and Harris, Scozia

2. Naxos, Cicladi, Grecia

3. Isola di Gozo, Gozo

4. Mainland, Scozia

5. Milos, Cicladi, Grecia

6. Cefalonia, Isole Ionie, Grecia

7. Santorini; Cicladi, Grecia

8. Capri, Campania

9. Isola di Mull, Scozia

10. Paros, Cicladi, Grecia



Le 10 migliori isole in Italia

1. Capri, Campania

2. Lampedusa, Sicilia

3. Favignana, Sicilia

4. Ischia, Campania

5. Lipari, Sicilia

6. Salina, Sicilia

7. Sant’Antioco, Sardegna

8. Vulcano, Sicilia

9. Isola d’Elba, Toscana

10. La Maddalena, Sardegna