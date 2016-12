Le donnavventura a Indianapolis

08:00 - Il terzo episodio della serie americana in onda domenica su Rete4 ci condurrà alla scoperta di Indianapolis, capitale dello Stato dell’Indiana, nonché terza città del Midwest. Indianapolis tuttavia è meglio conosciuta come la città della “500 Miglia” la nota competizione che si disputa fin dal 1911. Qui la squadra vivrà davvero un’esperienza ad alto tasso di adrenalina: si comincia con la visita della scuderia Andretti, dove è Michael, figlio di Mario, ad accogliere le Donnavventura. Conosciamo quindi questa famiglia di origine italiana che oramai da generazioni ha riposto tutta la sua passione nelle Indycar. Fare il pilota non è un gioco, è richiesta un’intensa preparazione fisica, resistenza e prontezza di riflessi.

Per provare in prima persona quello che è l’allenamento al quale si sottopongono i piloti, il team si cimenta in un training in palestra per mettere alla prova le proprie abilità e infine in un cambio di pneumatici simulando un pit stop. A questo punto la squadra è pronta per mettersi in pista e provare l’ebrezza della velocità nel circuito più famoso al mondo: l’Indianapolis Motor Speedway.

Dalla movimentata esperienza di Indianapolis si passa alla calma dei paesaggi rurali dell’Illinois e infine il team fa il suo ingresso nel Missouri. È il leggendario Mississippi River con i caratteristici battelli a vapore che segna il confine con questo stato a bagna l’elegante città di Saint Louis. Mentre è Saint Louis che segna il passaggio verso il West degli Stati Uniti tanto che il Gateway Arch (192 m di altezza), simbolo inconfondibile della città, viene considerato la Porta dell’Ovest.

Antistanti all’arco, un meraviglioso parco con prati all’inglese e il palazzo della Corte, col suo tetto in rame che si specchia sui grattacieli circostanti.

Il viaggio prosegue poi imboccando finalmente la tanto attesa Route 66, The Mother Road, che condurrà il team sempre più ad ovest, verso l’Oklahoma e la cittadina di Tulsa dove spiccano gli edifici in stile Art Deco. Obiettivo: raggiungere la sua moderna capitale, Oklahoma City. In contrasto con la modernità della city: l’Oklahoma National Stockyards uno dei mercati di bovini più conosciuti degli Stati Uniti e più grandi del mondo. Il team non poteva certo perdersi l’asta del bestiame, un’esperienza davvero fuori dal comune!

Infine la carovana supera il confine del Texas, qui siamo davvero nella terra dei cowboys per eccellenza, ma tutto questo, nella prossima puntata…



