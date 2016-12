Le bellezze d’Italia raccontate ai bambini

12:51 - Non sempre viaggiare con i bambini è facile: la loro vivacità e le loro esigenze possono condizionare fortemente il piacere dei genitori nello scoprire monumenti, musei e luoghi d’arte. Nasce ora però uno strumento che mette d’accordo adulti e piccoli, e le loro diverse aspettative di vacanza: la App Art Stories prende per mano i bambini e li conduce in modo affascinante e divertente nei luoghi storici delle città italiane.

L’applicazione per tablet e smartphone è pensata per i bambini fra i tre e i dieci anni di età e si propone di coinvolgere i piccoli turisti nella scoperta delle bellezze che ci circondano, facilitando il compito dei genitori in occasione di una vacanza o di una visita a un museo, a un monumento o ad altri luoghi di interesse storico e artistico. La App propone illustrazioni originali, animazioni e giochi, voci e storie, raccontate in italiano e in inglese, per coinvolgere i bambini di età prescolare e scolare, ma anche tutti coloro i quali vogliono guardare le città con occhi nuovi. Ad esempio, la prima tappa del tour è a Milano, dove gli antichi abitanti della città raccontano la storia e i segreti del Castello Sforzesco, le vicende degli Sforza e di Leonardo da Vinci, accompagnando in modo giocoso i visitatori, grandi o piccoli, tra i segreti di uno luogo simbolo della città.



Art Sories nasce per il mondo iOS ed è disponibile su Apple Store al prezzo di Euro 2.69. Per gli aggiornamenti e per le prossime uscite basta collegarsi con il sito www.artstories.it. Il progetto trasforma il territorio in elemento attivo nell’educazione dei più piccoli al bello e al piacere della scoperta, e promuove una nuova forma di turismo culturale più attento alle esigenze dei bambini. Il percorso si sviluppa a partire dalle grandi città fino ai centri minori, ovunque ci siano belle storie da raccontare, ma può essere utilizzato anche come strumento didattico da utilizzare nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie.



Fondatrici di Art Stories sono Giovanna Hirsch, esperta di politiche sociali e territoriali, e Federica Pascotto, esperta di educazione e didattica museale. Il progetto coinvolge educatori, sviluppatori e illustratori distribuiti in tutta Italia.