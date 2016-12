In albergo serviti e riveriti: ecco le strutture migliori

06:00 - La qualità del servizio offerto in un albergo può davvero fare la differenza e giocare un ruolo decisivo nel successo di una vacanza: per questo è stata stilata una classifica con le strutture che hanno maggiormente incontrato il favore dei loro ospiti. A livello internazionale, l’albergo che più coccola i suoi ospiti è il Riad Kheirredine, a Marrakech in Marocco, mentre in Italia la palma spetta all’Hotel Villa Steno a Monterosso, nell’incantevole cornice delle Cinque Terre, in Liguria.

La classifica è stata compilata da TripAdvisor, la grande community di viaggiatori online in base alle segnalazioni dei propri utenti. Secondo il sondaggio da cui ha preso origine la classifica, quattro turisti italiani su cinque ritengono che un buon servizio in hotel sia molto importante; oltre la metà (53%) ha dichiarato che è un motivo fondamentale per ritornare presso un albergo e secondo il 42% si tratta di un elemento importante al momento della prenotazione. Ma non solo: più della metà dei viaggiatori (53%) è disposta a spendere dal 5 al 15% in più per soggiornare in una struttura che offra un servizio eccellente. Anche i rapporti interpersonali tra cliente e albergatore fanno la differenza: l’89% degli intervistati ha infatti dichiarato di preferire come tipologia di servizio, un approccio “personale cordiale e diretto”. Il 94% prenota l’hotel basandosi spesso sul punteggio per il servizio o sulle recensioni degli utenti in proposito.



Ecco allora le classifiche degli alberghi in cui il cliente è trattato come un principe.

TOP 10 MONDO

1- Riad Kheirredine, Marrakech, Marocco

2- Hamanasi Adventure and Dive Resort, Hopkins, Belize

3- Akademie Street Boutique Hotel and Guesthouse, Franschhoek, Sudafrica

4- Riad Noir d'Ivoire, Marrakech, Marocco

5- Hotel Residence Agnes, Praga, Repubblica Ceca

6- Castlewood House, Dingle, Irlanda

7- The Dairy Private Luxury Hotel, Queenstown, Nuova Zelanda

8- Desert Riviera Hotel,Palm Springs, Stati Uniti

9- La Maison Arabe, Marrakech, Marocco

10- Hotel Villa Steno, Monterosso al Mare, Italia



TOP 10 EUROPA

1- Hotel Residence Agnes, Praga, Repubblica Ceca

2- Castlewood House, Dingle, Irlanda

3- Hotel Villa Steno, Monterosso al Mare, Italia

4- La Minerva, Capri, Italia

5- Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

6- Egerton House Hotel, Londra, Regno Unito

7- Lauriston Court Hotel, Llandudno, Regno Unito

8-Deko Rome, Roma, Italia

9- Hotel 16, Praga, Repubblica Ceca

10- La Haule Manor Hotel, St. Aubin, Regno Unito



TOP 10 ITALIA

1- Hotel Villa Steno, Monterosso al Mare (SP)

2- La Minerva, Capri (NA)

3- Deko Rome, Roma

4- Hotel villa Ducale, Taormina (ME)

5- Palazzo Brandano, Petroio (SI)

6- Aia Mattonata Relais, Siena

7- Villa Marsili Hotel, Cortona (AR)

8- Aktivhotel Santalucia, Torbole (TN)

9- Hotel Villa Carlotta, Taormina, (ME)

10- Hotel David, Firenze