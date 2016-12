Hotel Meydan: un primato a Dubai

12:43 - Quando si parla di Dubai, si parla di una città di primati e di contrasti, dove l’antico convive perfettamente con il moderno. Negli ultimi anni questa città ha vissuto una crescita senza precedenti e il suo skyline appare oggi come una costellazione di grattacieli. Quando si parla di primati una menzione del Meydan Hotel (www.meydanhotels.com/meydan/index.htm), l’hotel più lungo del mondo, è d’obbligo.’ Con i suoi 1,6 km di lunghezza si staglia nel bel mezzo del deserto, 5 km a sud-ovest rispetto all’Old Dubai. La sua avveniristica struttura, in vetro e acciaio, ha preso forma nel 2010 e ad oggi è sicuramente una delle più conosciute e apprezzate della città.

Già dall’ingresso nella sua elegante lobby, si respira un’atmosfera unica, dove il profumo d’incenso e mirra si fonde con le note del pianoforte. Un primato anche la sua Royal Suite di 800 mq, dove quasi si rischia di perdersi. 286 invece è il numero delle camere che ospita la struttura, gran parte delle quali si affacciano proprio sull’ippodromo antistante.



È in questo ippodromo che viene disputata la Dubai World Cup, la competizione ippica più ricca al mondo, con un montepremi di 10 milioni di euro. Anche questa da record! Il momento giusto per venire qui? Certamente in occasione della gara, meglio muoversi per tempo tuttavia, onde evitare di non trovar posto. Non meno interessante della struttura è anche la proposta gastronomica del Meydan con 3 ristoranti principali, fra i quali Shiba che propone cucine orientali di alto livello: indiano, thai, cinese e giapponese.

Merita sicuramente di essere citato anche il rooftop, dove poter gustare freschi cocktail e godere del relax più totale sulla terrazza solarium con tanto di piscina a sfioro con vista panoramica sull’ippodromo



Per completare l’offerta anche simpatiche attività da praticare all’aria aperta come il trikkee e il blockart per chi voglia unire lo sport al divertimento. Ma il Meydan non è solo questo. Non dimentichiamoci infatti che Dubai è anche mare, spiagge, sole, così si è pensato anche ad una struttura balneare d’eccellenza dove poter trascorrere una rilassante giornata sul lungomare. Il Meydan Beach (www.meydanbeach.com/) è stato inaugurato nel 2012 e si presenta come un ambiente raffinato ed esclusivo, dominato dalle delicate note di colore bianco e blu.

Quest’altro luogo d’eccellenza si trova nell’area di Dubai Marina, uno dei quartieri residenziali più curati della città che si sviluppano sul lungomare ad ovest della Downtown, dove poter trovare un’ampia scelta di ristoranti per tutti i gusti e ammirare lussuosi yatch ormeggiati nei suoi canali.