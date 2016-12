Donnavventura: una spedizione tutta ecologica

16:47 - Il viaggio, soprattutto quando è in mezzo alla natura, è fatto anche e soprattutto di rispetto di regole scrupolose, fondamentali per preservare la flora e la fauna del nostro Pianeta. A queste si aggiungono anche le regole volte alla sicurezza e quelle a tutela della popolazione locale e questo Donnavventura lo sa bene.

Proprio per questo motivo continua da anni la collaborazione delle nostre reporter con AITR, l’Associazione Italiana per il Turismo Responsabile, per promuovere la cultura e la pratica di viaggi nel rispetto delle regole del Turismo Responsabile e per favorirne la conoscenza.



Anno dopo anno, però, le viaggiatrici sono sempre più attente al rispetto dell’ambiente, tanto che nella spedizione di quest’anno s’inizierà ad utilizzare anche veicoli ibridi, attraversando centri d’interesse storico esclusivamente con motori elettrici. Per questa ragione Mitsubishi ha messo a disposizione delle driver un nuovo modello che guarda al futuro e all’ambiente… Un’auto che assicura le stesse caratteristiche di comfort e performance della versione ad alimentazione standard, con in più un'eccellente efficienza dei consumi, silenziosità ed eco-compatibilità, anche grazie ad emissioni notevolmente ridotte.



L'energia elettrica, inoltre, può essere generata anche in automatico durante la guida, senza preoccupazioni. Il team l’ha già collaudata a La Thuile (AO) e ora è pronta per essere arruolata nella carovana fino alla punta più meridionale del Marocco. La spedizione targata Donnavventura 2014 punta quindi verso il deserto del Sahara ma si tinge di verde.