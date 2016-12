Donnavventura, una nuova scoperta della Svizzera

14:34 - Continua il viaggio delle nostre reporter nel territorio svizzero, fra paesaggi bucolici, eleganti cittadine e tradizioni che secoli caratterizzano il paese. Dopo aver visitato l’Engadina a bordo del celebre Trenino Rosso del Bernina ed aver attraversato la Valle dell’Emme passando per le città di Lucerna e Berna, la carovana è pronta per scoprire nuovi paesaggi spettacolari.

La seconda puntata si apre con uno dei panorami più celebri, amati e fotografati d’Europa, quello del monte Cervino visto da Zermatt, piccolo centro chiuso al traffico, che vanta un comprensorio sciistico tra i più scenografici e spettacolari di tutto l’arco alpino.



Dal bianco candido delle nevi alpine si arriva al verde smeraldo delle erbe svizzere che sembrano un tappeto posato ad attorniare il borgo di Gruyères e il suo castello; anche qui parliamo di un’eccellenza della gastronomia svizzera, il formaggio GruyèreDop.



Nella cittadina di Bulle la carovana si imbatte in un concorso di bellezza per mucche, del resto per produrre un latte così buono, oltre ad erbe speciali ci vogliono anche mucche belle e pasciute. Da una competizione all’altra, si cambia genere e si arriva ad Ambrì per vedere in azione la squadra di hockey dell’Ambrì Piotta.



Da qui a Lugano il passo è breve, il viaggio si conclude infatti sulle sponde del lago ticinese, con le sue barche, le belle ville che vi si affacciano e i tipici grotti, dove gustare tutte le specialità di questo piccolo paese dalle mille risorse. È un piccolo battello infine che conduce il team alla scoperta delle placide acque del lago di Lugano e i suoi dintorni.



Donnavventura ti aspetta in TV alle 13:50 domenica 20 Aprile (il giorno di Pasqua), su Rete4.