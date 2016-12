Donnavventura tra le isole del Dodecaneso

11:00 - La navigazione fra le isole del Dodecaneso regala emozioni uniche e indimenticabili. Ma la bellezza del mare turchese che bagna queste insenature solitarie non è il solo motivo per partire alla scoperta di questo paradiso.Il fascino delle sue isole, soprattutto quelle più autentiche e al di fuori delle rotte del turismo di massa, è inconfondibile e non si può che restarne perdutamente innamorati.

Patmos è l’isola più a nord del Dodecaneso, vanta coste frastagliate ma anche graziose spiaggette e insenature. Si potrebbe definire l’isola bianca, per il bianco accecante delle sue costruzioni, intervallato dall’azzurro degli infissi e il rosa delle buganvillee. I piccoli centri abitati presenti sono caratterizzati da vicoli tortuosi in un sali scendi di scalette, cortili e terrazze che rendono il panorama ancora più pittoresco.



L’isola è peraltro dominata dal monastero di San Giovanni, che ha contribuito a renderla famosa,non solo nell’ambiente ortodosso, e al riparo del quale sono sorte le poche abitazioni di Patmos, capoluogo dell’isola e conosciuto anche col nome di Hóra.Si raccontainfatti che qui sia venuto proprio Giovanni l’Evangelista in esilio per circa 2 anni e abbia scritto l’Apocalisse.Dal 1999 Patmos è stata peraltro iscritta fra i siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.



Nella parte più meridionale del Dodecaneso troviamo un’altra isola particolarmente suggestiva. Si tratta di Simi, un isolotto aspro e roccioso, abitato da poco più di 2000 persone, vicinissimo alla costa turca. Simi è conosciuta per la costruzione di navi e caicchi, sebbene le attività più praticate siano la pesca e la lavorazione delle spugne. Il centro abitato è caratterizzato da graziosipalazzetti in stile neoellenico che si arrampicano sulle sue colline a strapiombo sul mare, ma anche da chiese ortodosse e numerose cappelle votive.



A noi è già venuta voglia di tuffarci nel blu del suo mare…