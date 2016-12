Donnavventura: passione per la montagna a la Thuile

17:59 - La Thuile rappresenta sicuramente uno degli scenari più spettacolari della Valle d’Aosta, nonché dell’intero arco Alpino. Questa graziosa località sciistica, si trova proprio al confine con la Francia nel cuore delle Alpi Graie, a 40 km da Aosta.

La sua posizione è impareggiabile, La Thuile sorge infatti a 1441 metri di quota, in una vallata abbracciata dalla catena del Monte Bianco (4810 m) e dal Ghiacciaio del Rutor (3846 metri), attraversata dalle limpide acque torrentizie della Dora Rutor e della Dora del Vernay, affluente della Dora Baltea.



La Thuile è la località ideale per gli appassionati dello sci grazie ad un comprensorio che conta ben 160 km di piste per la pratica dello sci alpino, una ventina per lo sci di fondo e 19 veloci impianti di risalita che conducono fino alla stazione sciistica de La Rosière in Francia, appena al di là del Colle del Piccolo San Bernardo (2188 m), considerato il passaggio più accessibile per le vallate savoiarde da quelle valdostane. Anche il clima e la posizione aiutano gli sciatori, con una lunga stagione invernale da novembre ad aprile. Resta comunque molto ampia l’offerta fra gli sport e le attività invernali che si possono praticare oltre allo sci, dalle ciaspolate allo sled dog.



A La Thuile anche d’estate gli amanti della natura e dello sport potranno dar sfogo alla loro passione per la montagna fra arrampicate e passeggiate all’aria aperta… Non dimentichiamoci che Donnavventura viene proprio ogni anno a La Thuile per l’addestramento della nuova squadra in partenza presso la Scuola Militare Alpina, la Caserma Monte Bianco, centro dell’Esercito Italiano dedicato alla preparazione dello Sci Alpinismo ed è ora presente anche nella stagione più fredda grazie al Ricola Winter Tour!



Numerose sono le possibilità di alloggio in questa graziosa cornice fra le tipiche abitazioni di montagna in legno e pietra e dai tetti tradizionalmente a “lose” (lastroni di pietra che caratteruzzano l’architettura delle costruzioni della Valle d’Aosta e della Tarantaise, nella vicina Francia). Fra le strutture a conduzione familiare che combinano tradizione e accoglienza vale la pena citare l’Hotel Martinet (http://www.hotelmartinet.it), una piccola realtà nella frazione Piccola Goletta.