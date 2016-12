Donnavventura o Mammavventura?

12:00 - È nella cornice di La Thuile che si è svolto il primo "raduno" di tutte le Donnavventura che in questi anni sono diventate mamme, proprio in contemporanea con le ultime battute della fase di addestramento del nuovo team.

Ad attendere le mammavventura e la numerosa prole ai piedi della verde cornice alpina: un Campo Base allestito per l’occasione da Ferrino, una colorata serie di passeggini CAM e tanto entusiasmo da parte di tutte le protagoniste e delle nuove leve.

Più di venti mamme hanno raggiunto il campo per trascorrere un insolito weekend all’insegna della natura, dell’avventura e dei ricordi, sempre in stile Donnavventura, ma questa volta con tanto di figli al seguito. Ben 33 in tutto. Il range di età dei bambini coinvolti ha spaziato dai 2 mesi di vita ai 21 anni!



Oltre al piacere di incontrarsi nuovamente e ricordare insieme le “avventure" trascorse, mamme e figli sono stati protagonisti anche di alcune prove, giochi e interviste. A La Thuile il tradizionale Campo Base di Donnavventura ha rappresentato proprio il punto di arrivo e partenza di eventi e situazioni di cui sarà ricco il week-end, oltre che del pic-nic organizzato per l’occasione. Il tutto sotto lo sguardo attento delle telecamere. Tale produzione darà infatti vita ad uno speciale televisivo previsto in onda su Rete4, oltre che sul web su VideoMediaset.

Hanno partecipato tutti gli sponsor storici di Donnavventura ai quali si è aggiunta una new entry tematica, per questo evento speciale dedicato ai piccoli, quella di CAM - Il Mondo del bambino.



Alla fine una tavola rotonda di genitori e addetti ai lavori hanno iniziato a valutare idee e progetti creativi per sviluppare questa iniziativa che potrebbe dar vita ad un vero e proprio format multimediale anche considerando l’interesse e la curiosità di prestigiosi brand rivolti al mondo del bambino e delle mamme.