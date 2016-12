Donnavventura nel Deserto Bianco

12:45 - Siamo a metà di questa grande avventura tutta a stelle e strisce. Dopo aver percorso oltre 4000 km, attraversato ben dieci stati e superato il Midpoint della Mother Road, il team si prepara a vivere uno dei momenti più indimenticabili di questa spedizione. La carovana di Donnavventura giunge infatti a White Sands, il deserto bianco nei pressi di Alamogordo, 700 kmq di paradiso. Qui siamo quasi al confine con il Messico e le Donnavventura toccano infatti uno dei punti più estremi di questo Grand Raid.

Dune bianche a perdita d’occhio si protendono fino alla catena dei Monti Sacramento accecando la vista e il paesaggio è quasi lunare. Uno spettacolo per gli occhi che accende l’entusiasmo del team che inizia a scattare all’impazzata fino alle ultime luci del tramonto. Si lascia infine lo stato del New Mexico e le bianche dune di gesso per fare ingresso in Arizona, confine che segna il passaggio nell’undicesimo stato esplorato durante questa spedizione. Si procede verso ovest a velocità sostenuta parallelamente al confine con il Messico e il paesaggio cambia rapidamente, lasciando il posto a rocce di granito immacolate.



L’impatto con l’Arizona è subito forte, anche perché la carovana fa il suo ingresso nel Triangle T Ranch, dove il team s’intrattiene con dei simpatici cowboys nel suo saloon e conosce Megan, una vera cowgirl che, col suo stallone, fa numeri da circo! E ancora atmosfera western a Tombstone, cittadina di banditi e di saloon, dove una volta le discussioni si risolvevano a colpi di pistola. Lungo Allen Street, la sua via principale, è possibile incontrare ancora oggi cowboys e calessi, per un salto nel passato, in piena atmosfera Far West. Da Tombstone si riparte infine con la risalita dell’Arizona. Seconda tappa in questo stato dalla Terra Rossa: Tucson che i locali pronunciano “Tuson”, dove il team alloggia in un caratteristico ranch, il Tanque Verde. Tutt’intorno migliaia di cactus giganti, i saguaro, simbolo peraltro di questo paese.

Dalla terra dei cactus a quella delle Red Rocks a Sedona, nel cuore dell’Arizona: prediletta dai newagers e dagli artisti di tutto il mondo, che qui hanno trovato la loro ispirazione, oltre che l’energia giusta per la loro vita e le loro creazioni. Chissà se anche le Donnavventura troveranno un’energia rinnovata per affrontare nuove avventure nella Terra del Gran Canyon?

