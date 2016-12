Donnavventura nel cuore di San Francisco

10:44 - San Francisco è una fresca ed elegante città della West Coast, uno dei gioielli della California, che mixa armoniosamente stili, architetture e culture diverse.

A San Francisco ci si muove fra i suoi ponti e un sinuoso saliscendi dalle sue hills, dove senza dubbio la più curiosa è Russian Hill, la collina attraversata da Lombard Street, i cui tornanti le hanno valso il titolo di “strada più tortuosa al mondo”. Simbolo della città è tuttavia l’inconfondibile Golden Gate, il celebre ponte in stile Art Deco del 1937 che ha dato un colorato volto a questa già splendida città, regalando scorci unici dalle colline circostanti. È su questo ponte peraltro che si spengono i tramonti più suggestivi della Bay.



Per le vie del centro è imperdibile un giro a bordo di una delle caratteristiche cable car, i retrò tram su rotaia che accompagnano i visitatori alla scoperta della città e del suo Downtown, agevolandoli fra le sue hills. Fra le cable car presenti in città, troviamo addirittura alcune vetture tranviarie serie 1500 dell’Atm di Milano, realizzate fra il 1928 e il 1930 e che prestano ancora regolarmente servizio sulla linea F che collega Castro al Fisherman’s Wharf.



In questo perfetto mix architettonico e culturale, il fulcro della vita cittadina, sembra tuttavia potersi identificare con Union Square che ospita i negozi delle griffe più rinomate, i teatri più prestigiosi, ma anche gli hotel più facoltosi, fra i quali troviamo l’Handlery Union Square Hotel (http://sf.handlery.com/). L’Handlery Hotel è datato 1908, ma è stato finemente ristrutturato nel 2010 in modo da garantire il massimo comfort ad una clientela sempre più esigente. Questo hotel è una vera e proprio perla rara all’interno della city in quanto rappresenta una delle poche realtà tramandate nella proprietà e nella gestione di generazione in generazione ed è proprio per questo una di quelle strutture consigliate da Donnavventura.