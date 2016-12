Donnavventura: Madesimo sotto la neve

16:04 - Non appena si parla di Madesimo, subito si pensa alla bellezza della Valle Spluga e agli sport invernali che ravvivano il suo comprensorio. Durante tutta la stagione più fredda dell’anno, Madesimo accoglie infatti numerose manifestazioni sportive, gare di sci e snowboard che attraggono sportivi da tutta Europa. Siamo in provincia di Sondrio, quasi al confine con la Svizzera e da sempre Madesimo rappresenta una meta preferita per gli amanti della montagna e dello sci.

Persino il Carducci aveva scelto questa località come meta prediletta durante le sue vacanze estive, tanto da ottenerne la cittadinanza onoraria. Nella sua Elegia del Monte Spluga scriveva: “e qual da la cintura d'in cima a' ghiacci diasprati, sciogliea, nastri d'argento, le cascatelle allegre.”



Nelle stagioni più calde infatti la neve cede il posto al verde dei prati, dei boschi e a laghetti immacolati, fra i quali non c’è niente di meglio che concedersi un’escursione in mountain bike a stretto contatto con la natura. Madesimo offre infatti spettacolari itinerari di tutti i tipi e di tutte le difficoltà da affrontare anche a piedi, fra cascate naturali e boschi, dove sembra di passeggiare in una vera cartolina disegnata dalla natura. Lo sci, dunque, è il padrone indiscusso qua a Madesimo: fra 60 km di piste da discesa e 20 km di piste per lo sci di fondo. Il suo comprensorio comprende anche le località di Campodolcino, Val di Lei, Motta e Montespluga e durante tutta la stagione più fredda dell’anno accoglie numerose manifestazioni sportive, gare di sci e snowboard. Per quest’ultimi, in zona Acquarela, si trova l’omonimo snowpark per esercitarsi e compiere spettacolari evoluzioni.



Ottima anche l’offerta della cucina locale con prodotti d’eccellenza per un percorso gastronomico che spazia dalla bresaola i formaggi di capra come il magnòca e il mascarpin. Madesimo ha anche ospitato la quarta tappa del Ricola Winter Tour e le contestuali selezioni di Donnavventura e, nonostante i metri di neve accumulati negli ultimi giorni, sono state numerose le candidate che si sono presentate per mettersi in gioco e unirsi alla carovana di reporter.