Donnavventura: le magiche isole del Golfo della Thailandia

17:35 - Dopo aver dato un’occhiata all’interno, perdendosi fra le strade brulicanti della capitale, Bangkok, e essersi spinti fino al fascino indiscusso di Ayuthaya, è arrivato il momento di ricaricare le batterie staccando la spina. Dove? In una delle perle del Golfo della Thailandia Koh Tao, l’isola delle Tartarughe in lingua locale. Quale scelta migliore di questa piccola isola per godere delle bellezze del mare della Thailandia…

La forza di Koh Tao sta proprio nelle sue acque che offrono uno spettacolo unico al mondo tanto da renderlo uno dei più importanti siti di immersioni di tutto il Sud-Est asiatico… Ammirare tartarughe marine, pesci pagliaccio, mante e squali balena è possibile anche all’esperienza e la professionalità di Diving Center come ACE Marine Expeditions (www.divephotothai.com).



Per fare un giro dell’isola e approfittare anche solo per fare un po’ di snorkeling uno dei mezzi più comodi e veloci è sicuramente la long boat, questa tipica imbarcazione potrà portarvi così alla scoperta delle baie più nascoste e inaccessibili da terra così come del vicino Koh Nang Yuan, un isolotto a sua volta composto da due isolotti collegati da una paradisiaca lingua di sabbia bianchissima. Qui la bellezza di Koh Tao e del suo mare non lascia più spazio ad alcun dubbio. Sebbene siamo su un’isola anche qui non mancano le costanti thailandesi: lo sfrecciare di motorini e un ottimo street food. Ma per gustare al meglio le incredibili specialità locali non dimenticate di concedervi una cena a lume di candela, magari in riva al mare…



Se avete scelto di raggiungere l’isola di Koh Tao in aereo, atterrerete nel vicino aeroporto situato sull’isola di Koh Samui. Certamente da non perdere qui: la big Buddha Statue, la statua del grande Buddha (eretta nel 1972) che con i suoi 15 metri d’altezza domina tutta la Big Buddha Beach e richiama ogni giorno fiumi di devoti e visitatori.