Donnavventura: le bellezze della California

08:00 - La penultima puntata di questa serie americana ci porterà alla scoperta di tutto quello che di meglio la California possa offrire. Il team lascerà San Diego, il suo porto e la sua atmosfera rilassata, per risalire la costa californiana. Prima tappa ovviamente nella capitale dello showbiz. Il team farà infatti campo base a Santa Monica ed è da qui che partirà alla scoperta della Contea di Los Angeles.

Fra le novità anche un nuovo cambiamento all’interno della squadra, che saluterà Valentina, la maestra di sci di La Thuile, per dare il benvenuto a Barbara, dottoressa, originaria di Borgosesia e toccato anche l’ultimo tratto di Route 66 sul molo di Santa Monica, è da qui che si aprirà un nuovo capitolo di questa spedizione Made in USA.

Imperdibile il vivace lungomare di Venice Beach. La fama di questa spiaggia ha infatti fatto in giro del mondo. Qui si possono trovare artisti, personaggi stravaganti, patiti di fitness, pattinatori e skaters, fra palme, verdi prati e coloratissimi murales.

Dalla trendy Venice Beach la carovana di Donnavventura si sposta poi nell’elegante quartiere di Beverly Hills, popolato da negozi extra-lusso e dalle case dei vip, dove il team si fa dare un’aggiustatina da un abile parrucchiere. Non per nulla siamo a due passi da Hollywood, come ricorda l’omonima scritta che sovrasta il quartiere dello spettacolo: un’opera monumentale completata negli anni ’20 del secolo scorso e che è diventata un emblema di questo quartiere e della stessa L.A.

Dalle colline hollywoodiane si passa alla Walk of Fame per far rientro a Santa Monica e ripartire lungo la Panamericana verso nord, non senza prima aver incontrato Kelly, un’harleysta americana che accompagnerà le reporter fino alla città della nebbia e delle colline, San Francisco. Il viaggio prosegue dunque costeggiando lo spettacolare litorale californiano, dove una natura esplosiva s’intervalla alle curate ed eleganti cittadine di Malibu, Santa Barbara, Carmel by the Sea, Monterey e Santa Cruz, in un susseguirsi di paesaggi uno più bello dell’altro. È proprio lungo la Highway 1 che davanti al team si apre uno scenario unico: una colonia di elefanti marini che si riposano al sole, prima che questo si abbandoni nel blu dell’oceano e tinga tutto color ocra.

Ma l’avventura non finisce qui e il team riparte alla volta di San Francisco, forse la città più europea d’America nella cornice della Bay, fra un continuo sali e scendi di vie e tram, case in stile vittoriano e il fascino misterioso della nebbia che l’avvolge.

