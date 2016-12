Donnavventura: la magia delle Maldive

13:53 - Come si raggiunge il paradiso? A bordo di un aereo per Malé e da qui in 40 minuti di idrovolante. C’è infatti una perla paradisiaca immersa nell’arcipelago delle Maldive: si tratta di un’isola dal nome quasi impronunciabile, l’isola di Madhiriguraidhoo, nell’atollo di Lhaviyani, una destinazione esclusiva perché ancora fuori dal circuito del turismo di massa.

Dal sorgere del sole, fino al tramonto, l’isola si schiude in un caleidoscopio di colore: dal rosa del suo cielo, al bianco quasi accecante della sua sabbia, dall’azzurro intenso del mare, al verde di una vegetazione lussureggiante. Con i suoi 4 km di spiagge immacolate e il suo cuore verdeggiante, l’isola garantisce una perfetta vacanza immersa in un paradiso terrestre dall’atmosfera intima lambito da un mare cristallino come solo le Maldive sanno regalare. Ed è la lingua di sabbia bianca sulla punta nord dell’isola il fiore all’occhiello di Madhiriguraidhoo, dove poter vivere tutta la sua magia in contemplazione del tramonto.



Alla bellezza naturale dell’isola si aggiunge quella del suo elegante resort, il Palm Beach Resort & Spa (www.palmbeachmaldives.com/ distribuito da Sporting Vacanze www.sportingvacanze.it ), che combina il lusso e la comodità di un 4 stelle superior con un’ospitalità tutta italiana. Nulla è lasciato al caso, il servizio e le strutture di alto livello fra le quali sportarsi in sella a biciclette o piuttosto su comode golf car. Ricca anche l’offerta delle attività dedicate allo svago, agli sport acquatici e a quelli di terra: impossibile annoiarsi. Le 138 camere, divise in otto categorie, sono tutte indipendenti e regalano unici momenti di privacy avvolti nella rigogliosa natura che caratterizza l’isola. Prima fra tutte, la Presidential Suite, 300 mq di lusso, comfort e una meravigliosa vista sul mare. Un curioso elemento che accomuna la maggior parte delle sistemazioni: l’hundoli, il tipico dondolo maldiviano, sul quale rilassarsi contemplando il mare. Ma se è ricca la vegetazione sull’isola, tanto più lo sono la flora e la fauna marina che popolano questo mare.



Il Palm Beach Diving Center organizza quotidianamente escursioni in dhoni, la tipica imbarcazione locale, per scoprire il meraviglioso mondo sommerso in acque da un azzurro abbagliante, regno indiscusso di tartarughe e delfini. Imperdibile lo snorkeling e l’ampia gamma di immersioni di ogni livello organizzate dal centro. Il Palm Beach Diving Center rappresenta un unicum nel territorio maldiviano, in quanto è il solo che organizza corsi di apnea certificati SSI.



La struttura ospita anche la Coconut Spa, un’oasi di relax con vista mare, dedicata alla cura del corpo, dove lasciarsi coccolare dalle mani esperte delle terapiste balinesi. 500 mq dove riscoprire l’equilibrio con gli elementi della natura, rilassarsi e abbandonarsi nel piacere delle jacuzzi di acqua calda e fredda.



Ma l’accoglienza del Palm Beach Resort & Spa non finisce qui, anche la cucina non delude le aspettative, con specialità per tutti i gusti. La cucina italiana convive perfettamente con quella internazionale e quella più tipicamente maldiviana. Un’istituzione sull’isola: gli chef d’importazione italiana come Giuseppe Bianco, da 13 anni sull’isola e il più giovane Domenico Basile, allievo del noto chef siciliano Filippo La Mantia. Ottimi i piatti di carne e pesce grigliata e non potevano mancare anche le cene “Candle Light”, sul pontile che si protende verso l’oceano.



A proposito di romanticismo… Come non citare anche i matrimoni celebrati sull’isola? Sono molte infatti le coppie che decidono di pronunciare qui la promessa d’amore per la vita: l’atmosfera sulla candida spiaggia addobbata per l’occasione è resa ancora più speciale quando è la calda luce del tramonto ad avvolgere questo momento indimenticabile.



Se il vostro intento non è quello di sposarvi, per lo meno vi innamorerete… dell’isola d’intende.