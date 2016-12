Donnavventura in viaggio per l' Arizona

15:23 - La carovana si spinge verso nord e si “riallaccia” alla Route 66. Una volta tornato sulla MotherRoad, il team scopre uno dei centri più suggestivi e autentici di questa mitica strada: Seligman, un piccolo villaggio considerato proprio il luogo di nascita della 66. Qui locali e negozi di ogni genere sono letteralmente tappezzati da targhe, cartelli e insegne che richiamano la mitica strada e i tempi che furono. Imperdibile in particolare lo Snow Cap, uno dei primi luoghi di ristoro sorti sulla storica strada, i cui hamburger, pare che siano i migliori di tutta la 66. Come pure imperdibile è stato l’incontro col suo simpatico proprietario, John, che ne ha sentite e viste da quando lavora lì… Da SeligmanalGrand Canyon, passando per Williams, altro importante crocevia lungo la 66.

IlGrand Canyon rappresenta uno dei paesaggi più fotografati, più apprezzati e più sognati d’America, un vero e proprio spettacolo naturale creato dall’impetuoso fiume Colorado nel corso di milioni di anni. Il modo migliore per esplorarlo? Dall’alto ovviamente: per ammirarlo in tutta la sua vastità e scorgere il fiume Colorado, che dall’alto appare piccolo piccolo e come un sottile filo argentato si snoda sinuoso fra i canyon. Infine la Monument Valley, nel cuore della terra dei Navajo, a poca distanza dal punto dove Arizona, Utah, Colorado e New Mexico s’incontrano. Come in un immenso museo a cielo aperto, qui i monumenti sono a perdita d’occhio e si stagliano verso il cielo in un paesaggio da cartolina

È fra queste millenarie conformazioni di arenaria che il team trascorre qualche giorno, fra cavalcate e incontri ravvicinati con i Navajo, come Leroy, un simpatico personaggio che le condurrà in sella alla scoperta di questi giganti di arenaria. L’atmosfera è da film western, ma non solo, la Monument Valley infatti è stata il set di numerose pellicole, fra le quali anche “Forrest Gump” in una delle sue scene più indimenticabili. Qui le Donnavventura non potevano non alloggiare in una delle location preferite da John Wayne e dopo aver fatto il pieno di emozioni forti, è già pronto per ripartire alla scoperta di un altro gioiello al confine fra Utah e Arizona, il Lake Powell, ma tutto questo nella prossima puntata.



