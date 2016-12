Donnavventura: in mountain bike lungo il fiume

15:23 - Per entrare a contatto più diretto con la natura e scoprire gli angoli più nascosti della Valsesia, non c’è niente di meglio di un bel tour in mountain bike. Perfetti sono i percorsi che offre Scopello, un piccolo comune che si sviluppa lungo il fiume Sesia.

Immersi nella natura verdeggiante si trovano infatti diversi percorsi circondati da verdi prati da affrontare in bici (www.sportinvalsesia.it) costeggiando il fiume. Chilometri e chilometri di piste dove regna la tranquillità più assoluta, dove a parlare è solo la natura, il rumore dell’acqua e i rumori che accompagnano il risveglio della primavera. Un percorso sterrato adatto a coloro che vogliano godersi delle bellezze naturali da un punto di vista diverso.



Vivi anche tu un’esperienza a tutta natura in Valsesia, come ha scelto Donnavventura. Oltre a non trascurare un po’ di sana attività fisica la mountain bike èinfattiil mezzo ecologico per eccellenza, per questo è adatta anche a coloro che vogliono vivere un’esperienza totalgreen.



Per chi ama invece il brivido del downhill, da Mera è possibile avventurarsi anche in una discesa più impegnativa che ha proprio Scopello come destinazione finale…