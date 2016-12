Donnavventura in Brasile: navigando lungo il Rio delle Amazzoni

15:52 - La navigazione lungo il Rio delle Amazzoni regala emozioni indimenticabili, oltre ad essere un’occasione unica per spingersi nel cuore dell’Amazzonia il più vasto stato brasiliano, in parte ancora inesplorato. È dalla tranquilla cittadina di Santarem, la terza per importanza affacciata sul Rio delle Amazzoni,che Donnavventura s’imbarca per risalire il più grande fiume del mondo non per nulla chiamato anche“Fiume Oceano”.

Il paesaggio cambia rapidamente chilometro dopo chilometro e regala immagini bucoliche della vita che si è sviluppata intorno al corso d’acqua. La navigazione verso Manaus a tratti può sembrare lenta ma certamente non annoia. In Amazzonia si trovainfatti l’ecosistema con la più ricca biodiversità di tutto il pianeta e i numeri di questa realtà sono davvero da capogiro. Qui si contano infatti 2,5 milioni di specie di insetti, oltre 1000 specie di uccelli e 427 specie di mammiferi, mentre il Rio delle Amazzoni pare ospitare oltre 5000 specie di pesci…



Navigando lungo il corso d’acqua si incontrano anche piccoli villaggi abitati dalle etnie indigene (per lo più meticci) . Ad oggi si contano circa 3 milioni di personeche vivono nella regione amazzonica, sebbene più della metà vivano stabilmente a Manaus. Manaus, oltre ad essere la capitale dello stato dell’Amazonas è un importante porto fluviale internazionalesulle sponde del Rio Negro, proprio in corrispondenza del punto in cui questo si incontra col Rio Solimoes formando così il Rio delle Amazzoni.



Ma basterà spostarsi a 35miglia a nord ovest di circa dalla soffocante capitale per trovare la pace nella cornice delle Ariaù Towers che ospitano un hotel unico nel suo genere. Una realtà completamente “sospesa” su delle palafitte collegate da un fitto sistema di ponti e immersa nella natura. Se sognate una casa sull’albero questo è il posto che fa per voi!



Di avventura vera tuttavia si può parlare solo se si prosegue lungo il Rio Negro e… Il paesaggio si fa sempre più selvaggio! Fra gli incontri ravvicinati più spettacolari come non citare quello con l’anaconda, ilcaimano, la scimmia urlatrice e non ultimo il delfino, o meglio il boto rosa, il delfino di acqua dolce più grande del mondo, che è possibile incontrare solo qui, nei fiumi Araguaia e Tocantins,sempre in Brasile e nell’Orinoco in Venezuela.