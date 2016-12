Donnavventura in Brasile: Natal e dintorni

14:42 - Anche Donnavventura, come gli azzurri è stata nel nord del Brasile, a Natal, la capitale del piccolo Stato di Rio Grande do Norte. Natal conta 600.000 abitanti ed è circondata da immense spiagge, come quella di Ponta Negra, che richiamano surfisti da tutto il mondo, tutto l’anno (anche perché a Natal la temperatura media è di 28°C e la minima non scende mai al di sotto dei 22°C). Quello che certamente colpisce di più di questa città sono tuttavia i suoi sabbiosi e colorati dintorni.

La grande catena di dune che circonda Natal si è formata dalla corrente atlantica che trasporta la sabbia delle coste verso l’entroterra formando imponenti dune (il Morro de Carega di Ponta Negra raggiunge addirittura 100 m di altezza) ed è proprio questa catena di dune che rendono questo territorio un vero e proprio parco giochi a cielo aperto, dove la parola d’ordine è divertimento: imperdibile un giro fra le sue dune a bordo delle divertenti dune buggy! Non solo, divertimento qui sembra far rima anche consandsurfing che si pratica con le tavole da surf pensate per la sabbia e qui l’adrenalina inizia decisamentea salire. Ancora emozioni forti con loskibunda, sempre nei pressi di Natal, proprio a pelo dell’acqua… Ma certamente indimenticabile sarà una cavalcata lungo le lunghe spiagge che si susseguono nei dintorni della capitale e che animeranno il vostro soggiorno a Natal.



Altra destinazione imperdibile nei dintorni di Natal è Praia de Pipa, situata 70 km a sud di Natal, una rilassata cittadina situata all’estremo est del Brasile considerata anch’essa un paradiso per i surfisti. Anche qui il divertimento è di casa, di giorno ma soprattutto di notte, quando ci pensano la Capoeira e il Forró ad animare le già calde serate di Praia. Proprio nei dintorni di questa tranquilla cittadina sarà possibile infine alloggiare in un incredibile lodge immerso nella natura, Ecovilaposada da Alma, colorato da una ricca fauna con tanto di pavoni e scimmie e reso ancor più unico grazie alla sua spa (http://www.spadaalma.tur.br).