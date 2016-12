Donnavventura: esplorando il nord del Cile

11:24 - Questa settimana Donnavventura ci riporta a esplorare il nord del Cile, in un crescendo di emozioni e colore, dal verde intenso dei filari nella Valle dell’Elqui fino al rosa dei fenicotteri passando dalla terra aspra e desertica del Desierto de Atacama. La puntata si apre con un adrenalinico volo in elicottero per poi tornare a bordo dei pick up ed imboccare la Panamericana verso nord, lungo la quale il team s’imbatte nella Mano del Desierto, 70 chilometri a sud di Antofagasta. La scultura è opera di Mario Irarrázabal, cileno, ed è stata inaugurata nel 1992.Con i suoi 11 metri d’altezza, sbuca dal nulla e sembra quasi porgere un saluto ai passanti in questa terra brulla.

La carovana riparte poi alla volta di San Pedro de Atacama, base ideale per esplorare questa regione. Qui che il team soggiorna presso il lodge Alto Atacama, in perfetta armonia con la natura circostante (www.altoatacama.com/index.php). Da San Pedro il team parte alla scoperta della Valle de la Luna con le sue formazioni di roccia e sabbia dalle forme più stravaganti scavate dalla pioggia e dal vento, all’interno della Riserva Nazionale de los Flamencos.



È sempre da San Pedro de Atacama che le reporter partono alla scoperta del Salar, habitat dei fenicotteri rosa. Si tratta peraltro del Salar più esteso al mondo dopo il Salar de Uyuni della vicina Bolivia e la cui laguna smeraldina è persino più salata del Mar Morto.

In quest’alternarsi di paesaggi lunari, fra rocce, deserti e distese di sale, non potevano mancare anche i geyser. La carovana di Donnavventura si spinge infatti oltre i 4000 metri di quota per arrivare ad immortalare i getti d’acqua e vapore del Tatio.



Purtroppo, a questa altitudine, l’aria rarefatta si fa sentire e non mancano anche i malori, ma tutto si risolve per il meglio e la spedizione può presto continuare… Così le reporter si spostano a Caspana, un piccolo e sperduto villaggio non lontano dai geyser. Qua le ragazze conoscono Luisa, una giovane nonna che ha partecipato a un progetto di formazione che l’ha portata in India per imparare a gestire e mantenere pannelli fotovoltaici. Una testimonianza semplice ed emozionante.



Ma la strada davanti è ancora tanta… La squadra punta quindi ancora una volta verso nord, ad attendere le donnavventura c’è ancora l’ultimo paese attraversato da questa spedizione: il Perù, fra deserti, altopiani avvolti nel mistero e foreste tropicali.



Donnavventura ti aspetta sempre la domenica pomeriggio alle ore 13:50 su Rete4, l’avventura continua…