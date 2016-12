Donnavventura: è partito il nuovo team

12:06 - Sono state scelte dopo una serie di selezioni che le ha condotte al consueto addestramento a La Thuile ed è qui che sono state selezionate: Aliuska, Camilla, Francesca e Lorena, che saranno affiancate dalle veterane Ana, Michela e Stefania. E’ pronta a raggiungere la squadra la riserva Aldona. In qualche occasione si aggregherà anche la fashion blogger Elena Barolo.

Milano è stata la grande protagonista della partenza della spedizione 2014, è da piazza Gae Aulenti infatti, in piena atmosfera EXPO, che prende il via questo nuovo viaggio, non prima però di aver festeggiato i 25 anni di Donnavventura, insieme ai tanti amici del programma. Anche il Coni ha voluto essere presente ed alcuni suoi atleti hanno sfidato le ragazze del team in un insolito calcio balilla a 11.



E’ tempo però di accendere i motori e la carovana parte alla volta del Principato di Monaco, prima tappa di questo viaggio, che ha come obbiettivo il Sahara Occidentale e le isole di Capo Verde. Sarà l'occasione per conoscere da vicino la Costa Azzurra, raggiungere Saint Tropez e da qui navigare nell'arcipelago delle Isole Porquerolles. A seguire la Camargue e la Spagna, dove proseguirà l'itinerario costiero, sino a raggiungere le isole più trendy di Ibiza e Formentera. Sarà poi la volta del Portogallo sino a Lisbona e da qui il team scenderà alle Colonne d'Ercole, per poi attraversare lo stretto di Gibilterra e approdare in terra d'Africa. Attraverserà il Marocco lungo la catena dell'Atlante, sino a raggiungere il deserto del Sahara Occidentale verso la Mauritania, per poi volare alla scoperta delle isole di Capo Verde. Risalirà poi la costa del Marocco facendo rientro nuovamente a Milano. Torneranno i bivacchi nel deserto, le oasi, gli incontri con le popolazioni indigene, dai beduini agli Gnawa.



Sono passati 25 anni dai primi avventurosi bivacchi di Donnavventura nel deserto del Sahara. Da allora hanno viaggiato più di 200 ragazze attraverso tutti i continenti, oltre 300mila sono stati i chilometri percorsi, caratterizzati da paesaggi spettacolari da Nord a Sud, dalle terre più estreme e inospitali a luoghi paradisiaci, dal mar dei Caraibi ai ghiacci dell’Alaska, dalla Lapponia alle grandi metropoli americane. Viaggi molto diversi e donne altrettanto differenti, ma con una particolare caratteristica in comune: la voglia di riuscire in un’impresa tutt’altro che facile. Si tratta per ognuna di una grande sfida con se stessa, dove non mancano tanto lavoro e tante difficoltà, di cui neppure la televisione rende completamente merito. Per tutte un premio senza prezzo, la soddisfazione di riuscire ad affrontare e superare ogni ostacolo.