Donnavventura e il sole della California

09:58 - In questa ottava puntata vedremo ancora il team alla scoperta della capitale del divertimento e della trasgressione: Las Vegas, che ogni anno attira milioni di visitatori in un tripudio scintillante di luci e colori. La sua atmosfera stravagante la rende un unicum in tutto il mondo, tuttavia capita spesso di restare smarriti fra le numerose repliche e riproduzioni che richiamano la magia di Parigi, di Venezia, di Bellagio e persino dell’antica Roma. Las Vegas è una metropoli ma è soprattutto una via, “The Strip”, la striscia, con la più alta concentrazione di hotel di lusso al mondo, che il team sorvola anche in elicottero all’imbrunire, quando tutto si tinge di rosa.

Prima di lasciare questa elettrizzante città, una nuova donnavventura raggiunge il team, si tratta di Valentina di Acqualagna (AN), già protagonista del Grand Raid dell’Oceano Pacifico, mentre Michela torna a Milano perché il lavoro la chiama. Con una squadra rinnovata quindi la carovana riparte alla volta della California ed è qui che rimbocca la mitica Route66, abbandonata in Arizona.



Il team fa così il suo ingresso nel quattordicesimo stato attraversato dalla spedizione. La carovana attraversa Victorville, che ospita un museo tutto dedicato alla MotherRoad e San Bernardino, dove si trova il primo McDonald’s. Ma è a Palm Springs che resta letteralmente affascinato dall’imponente “Forever Marilyn”, una statua che riproduce la diva in una delle sue pose più celebri. Da qui si punterà sempre più in alto, per mezzo della funivia rotante più grande del mondo, che conduce alla vetta del monte San Giacinto a quasi 3000 m di quota, dove il verde dei suoi pini crea un contrasto quasi surreale col deserto ai suoi piedi.



Da Palm Springs la carovana si rimette in marcia puntando verso Santa Monica, non senza prima essersi fermata a far visita a Scott Jacobs e alla sua famiglia, tutti artisti accomunati da una fortissima passione verso la mitica Harley Davidson. Un incontro davvero interessante e manca poco che le Donnavventura vengono raffigurate anche loro nelle opere di questa eccentrica e simpatica famiglia.



Infine San Diego, una delle più affascinanti città costiere di tutta la California, con un interessante porto, una Old Town e dei quartieri signorili come Coronado e la Jolla davvero invidiabili. Sole, spiagge infinite, surfisti, questo è il primo biglietto da visita della California, ma la strada da fare per arrivare a San Francisco è ancora lunga…

L’appuntamento con questa puntata è fissato per domenica pomeriggio alle ore 13:50 su Rete4, in replica il lunedì notte alle 00:50 e il sabato mattina alle 10:00.