Donnavventura: dog lover dalla Lapponia all’Italia

Donnavventura è da sempre amante degli animali e in ogni paese attraversato ama scoprirne la fauna locale che lo caratterizza. Animali esotici a parte, il cane resta pur sempre il miglior amico dell'uomo e Donnavventura ha vissuto in più occasioni delle esperienze davvero incredibili a stretto contatto con i nostri amici a quattro zampe, proprio come questa, vissuta qualche anno fa in Lapponia.

In Alaska le slitte trainate da cani furono usate sino agli inizi del 1900, per trasportare la posta, i medicinali e gli approvvigionamenti in genere durante l’inverno. A questo scopo vengono utilizzati cani di razza nordica come il Siberian Husky o l'Alaskan Malamute, fieri, robusti, muscolosi e resistenti al freddo. Oggi lo sleddog, questo il termine inglese è stato convertito in attività ludica e sportiva allo stesso tempo, anche perché richiede una certa abilità da parte del conduttore.



Altrettanto emozionante l’esperienza sugli sled dog vissuta ai piedi delle Ande in territorio argentino e più precisamente a San Martìn, dove il team si è lanciato all’avventura in un bosco innevato.



Senza il bisogno di andare dall’altra parte del mondo, anche a La Thuile è possibile vivere il battesimo dello sled dog grazie all’esperienza del campione italiano Fabrizio Lovati e del suo team (www.fabriziolovati.it).



Per incontrare il migliore amico dell’uomo, ma questa volta in un contesto decisamente più vicino a casa, basterà spostarsi a due passi da Milano al Parco delle Esposizioni di Novegro nel weekend del 7 e 8 Giugno. Quattrozampeinfiera (www.quattrozampeinfiera.it) è un’occasione imperdibile per gli amanti degli animali grazie ad un programma ricco di attività ludiche, sportive e formative pensate per gli animali e i loro padroni. Un evento tanto atteso dai cinofili e non solo, dove non mancherà la possibilità di fare shopping e di pensare ad un bel viaggio con fido…