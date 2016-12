Donnavventura: da New York, rotta sulla Pennsylvania

14:13 - Nella prima puntata di Donnavventura abbiamo lasciato il team nella Grande Mela ed è qui che lo ritroviamo. Questa volta però la squadra delle reporter stacca dal traffico e dalla modernità della metropoli per concedersi qualche momento di relax. Dove? Naturalmente a Central Park, 340 ettari di verde, rifugio di tutti i newyorkesi che vogliano fare sport o rilassarsi all’aria aperta.

Dal polmone della città al fascino d’altri tempi di una Buick tirata a lucido che conduce il team alla scoperta di Manhattan per ammirare la città da un punto di vista sicuramente inusuale. Alla guida, Enzo, un caro amico di Donnavventura, che invita anche il team nella sua elegante Penthouse newyorkese per un’elegante cena sul rooftop, un’oasi circondata dai grattacieli di Manhattan.

Continueremo inoltre a respirare il fascino retrò nell’elegante castello di Oheka sulla placida isola di Long Island, luogo che ha ispirato il capolavoro di Fitzgerald, nonché una delle location appositamente scelte per comparire all’interno del film recentemente interpretato da Di Caprio.

Dall’arredo classico all’esterno sontuoso circondato da eleganti giardini con fontane zampillanti, le Donnavventura non si perdono nulla di questa elegante dimora, dove è addirittura possibile soggiornare, per rivivere il fascino tutto anni ’20 di quella che è stata la residenza del ricco banchiere Otto Kahn. Una visita veloce al quartiere di Brooklyn che sta vivendo un momento di riscoperta e splendore e il team è pronto per lasciare New York City.



La carovana punta la bussola verso ovest e parte alla scoperta della Pennsylvania. A Lancaster il team incontrerà la comunità religiosa degli Amish, piuttosto schiva e restia, soprattutto davanti alle telecamere e di qui infine ripartirà verso l’Ohio e, più precisamente in direzione Port Clinton, non senza qualche contrattempo. Port Clinton è una rilassata cittadina affacciata sul lago Erie ed è da qui che il team si imbarca per l’isola di South Bass in prossimità del confine col Canada. Messi a riposo i pick up, le Donnavventura saltano a bordo di comode golf car, il mezzo più adatto, nonché più ecologico per esplorare l’isola, caratterizzata da verdi prati all’inglese e casette colorate, tanto che non sembra nemmeno di essere negli Stati Uniti…