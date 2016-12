Donnavventura: da New York, al via la nuova spedizione

12:20 - Si riparte: Donnavventura è pronta per tenerci incollati alla tv per 10 settimane consecutive. L’appuntamento con l’avventura è fissato per domenica prossima alle 13:55, sempre su Rete4. Grande protagonista di quest’anno: gli Stati Uniti d’America. Le reporter ci condurranno alla scoperta del continente americano con un inedito coast to coast: da New York fino alle mitiche Hawaii passando per la Route 66. Oltre 10000 km, 15 paesi attraversati e un intero continente attraversato da est ad ovest.

Nella prima puntata di domenica ripercorreremo tutta la storia di questo avvincente Grand Raid fin dalla formazione della sua squadra. Si partirà quindi dalla selezione finale ad Alagna Valsesia, ai piedi del Monte Rosa, alla settimana di addestramento del team, dalla visita alla Caserma Monte Bianco, ai controlli presso il Centro Diagnostico Italiano, infine la partenza.



Alla guida delle fuoristrada Mitsubishi le quattro protagoniste di quest’avventura tutta americana: Ana, per la prima volta nel ruolo di capo spedizione, Federica, la studentessa marchigiana, Michela, alla sua terza volta come Donnavventura e Valentina, valdostana, maestra di sci.



Vedremo quindi il team sbarcare a New York City, dove sono la Statua della Libertà e le luci sfavillanti della metropoli ad accoglierlo. Obiettivo: perlustrare la Grande Mela in lungo e in largo, dal cielo, così come dall’Hudson River. L’elicottero si rivela sicuramente il mezzo migliore per avere una panoramica a 360° su Manhattan tanto di giorno quanto di notte, mentre la carovana fa fatica a farsi largo nel traffico quasi impenetrabile della città. Le reporter restano abbagliate dalle insegne di Time Square, si perdono fra le vie più affollate del centro dove “shopping” è la parola d’ordine e infine si rifugiano nella quiete della vicina Roosevelt Island, tanto vicina alla City quanto lontana dal caos della metropoli. E mentre gli occhi si incrociano fra le avenue e le streets il tempo stringe ed è già ora di darsi appuntamento alla prossima settimana ancora una volta con New York City fino ad arrivare ai paesaggi rurali della Pennsylvania e dell’Ohio.