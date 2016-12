Donnavventura: consigli di viaggio

11:42 - Con ben 25 anni di storia e di esperienza, Donnavventura si propone oggi anche come consulente di viaggio. Dopo tante spedizioni verso innumerevoli destinazioni in tutto il mondo, da quelle più “facili” a quelle più complesse, dalle più avventurose alle più “esclusive”, le nostre reporter sono pronte a condividere i loro consigli di viaggio, sempre senza trascurare la sicurezza.

CREAZIONE DI UN ITINERARIO- Primo passaggio fondamentale è la scelta di una o più location intorno alle quali costruire un itinerario e documentarsi. In questa fase bisogna prendere in esame eventuali mezzi di trasporto e condizioni climatiche e politiche dello Stato che si intende visitare. Consigliamo di visitare il sito www.viaggiaresicuri.it.

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO- Individuati l'itinerario e la sua durata, si dovrà poi pensare alla prenotazione di eventuali voli, mentre non sarà determinante prenotare ogni singolo pernottamento (salvo in alta stagione), perché è bello anche vivere la quotidianità dei luoghi che si visitano on the road, senza troppi vincoli. È di fondamentale importanza, invece, la verifica del funzionamento del telefono, della validità dei propri documenti (passaporto, patente, ecc.), di eventuali visti, della patente internazionale e delle vaccinazioni necessarie nei Paesi a rischio malaria, febbre gialla o per altre malattie. In questa fase, una delle operazioni più importanti sarà quella della scelta dell’assicurazione di viaggio più indicata per poter viaggiare in tranquillità.

IL BAGAGLIO- Il bagaglio deve essere essenziale e la scelta accurata in base alle condizioni climatiche e alle temperature previste. Consigliabile un marsupio dove conservare soldi, documenti, telefono e un coltellino multiuso(da non tenere però nel bagaglio a mano in caso di trasferimenti aerei).

Nel bagaglio di un viaggiatore non può infine mancare una foto/videocamera, indispensabile per catturare momenti indimenticabili.

IN VIAGGIO- Il ritmo del viaggio e lo stile, la scelta dei pernottamenti e dei locali di ristoro, sono ovviamente molto personali. Noi per esempio, alterniamo realtà assolutamente spartane, che siano più vicine possibili alla gente del posto, ai resort più esclusivi. Il budget a disposizione ovviamente determina le scelte, ma lo stile va oltre la disponibilità economica. Infine bisogna sicuramente documentarsi attraverso le guide o sul web ecc., sebbene sia necessario ascoltare sempre anche la gente del posto. Per cui, quando possibile, il nostro consiglio è sempre quello di conoscere le persone locali e cercare di integrarsi con loro!

GLI IMPREVISTI- Cosa molto importante è prepararsi per tempo ad affrontare eventuali imprevisti. In caso di smarrimento del bagaglio o di furto del telefonino, masoprattutto in caso di infortunio e malattia diventa indispensabile un’assicurazione in grado di intervenire prontamente. Donnavventura anche quest’anno ha scelto Allianz Global Assistance per la copertura assicurativa del Grand Raid negli Stati Uniti. Avere una polizza assicurativa affidabile e sicura che copre le cure sanitarie senza limite di spesa è fondamentale, soprattutto in un paese come questo.

TURISMO RESPONSABILE- Da alcuni anni ormai Donnavventura è portavoce ufficiale dell'Associazione Italiana Turismo Responsabileed ovviamente siamo per questo le prime a rispettarne le regole, a promuoverle e a consigliarle. Buona cosa quindi è informarsi sui "dieci comandamenti" e cercare di rispettarli durante tutto il viaggio.

QUANDO SI TORNA A CASA- È sicuramente bello raccontare e rivivere i ricordi, attraverso le immagini e gli oggetti raccolti durante la propria esperienza, ma soprattutto attraverso i volti delle persone incontrate che hanno preso un pezzetto della nostra storia e lasciato un po'della loro a noi.



Hai qualche curiosità o vuoi chiederci qualche consiglio di viaggio? Scrivici a infotravel@donnavventura.com