Donnavventura ci invita in Costa Rica

10:22 - La Costa Rica non é solo un attuale argomento calcistico ma anche un'interessante destinazione per chi ama la natura, le attività all’aria aperta e un rigenerante relax. Si potrebbe anche dire che la Costa Rica è il paese delle 3 C: calda, colorata e caraibica.

Colorata è innanzitutto la flora e la fauna di questo paese, la Costa Rica è infatti caratterizzata da una natura tropicale avvolgente. Il 25% è peraltro parte di parchi nazionali. Il suo ecosistema è il paradiso della biodiversità e inoltrandosi nella foresta è possibile fare incontri davvero emozionanti. Primo fra tutti quello con i numerosi primati che abitano questo paese. Ma resteranno a bocca aperta anche gli appassionati di ornitologia fra i numerosi aironi, i rumorosi pappagalli e i tucani. Decisamente più silenziosi invece sono i rettili e gli anfibi che vivono nelle zone più paludose e attorno ai corsi d’acqua fra i quali non potevano mancare coloratissime e velenosissime rane.



Una tavolozza di colore anche gli abiti che vestono gli Ngäbe, la popolazione indigena che vive per lo più di artigianato e tradizioni, in piccole comunità. Non dimentichiamo tuttavia l’incredibile offerta di attività outdoor che si possono praticare in Costa Rica, a partire dalle sue sterminate spiagge fra cavalcate e avventure a bordo dei quad, mentre inoltrandosi nella foresta immancabile l’esperienza della zipline, il kanyoning e per i più esigenti… il golf!



E dopo tante attività non c’è niente di meglio di un po’ di relax, magari in un’elegante spa, come quella del WestinResort a PlayaConchal (www.westinplayaconchal.com), oppure immergendosi nelle calde acque di origine vulcanica (www.tabacon.com), per vivere momenti di benessere sempre a stretto contatto con la natura.



E per chi della natura ha fatto una filosofia di viaggio, ampia anche l’offerta di strutture turistiche sostenibili, che va dai Lodge all'interno del Bosque Lluvioso, ai piccoli alberghi in legno del Caribe, fino ai lussuosi resort della provincia di Guanacaste sul Pacifico. Un discorso a parte lo merita anche il Luna Lodge (www.lunalodge.com), situato nell’Osa Peninsula vicino al Corcovado National Park, nel cuore della foresta pluviale.