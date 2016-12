Donnavventura: Bangkok, fra templi e grattacieli

10:09 - Bangkok, la caotica e trafficata capitale thailandese è la metropoli delle contraddizioni, dove grattacieli e avveniristiche costruzioni sembrano convivere perfettamente con templi, bancarelle e antiche tradizioni.

La vita di Bangkok sembra ruotare tutta intorno al suo fiume, il MaeNamChaoPhraya, che vede ogni giorno passare stracariche long boats, le caratteristiche barche tailandesi, in un andirivieni incessante sia di giorno che di notte. Proprio sulle sponde si questo fiume si trovano alcuni fra i templi più importanti della città se non del paese stesso, come lo splendente tempio del Buddha di Smeraldo, il WatPhraKaew, che affianca il Palazzo Reale, in un alternarsi di altari, statue, lustrini e mosaici di ogni tipo, che vedono ogni giorno riversarsi migliaia di devoti, pellegrini e turisti.



Il WatPho, uno dei templi più amati dai thailandesi, si trova a sua volta adiacente al Palazzo Reale. Quest’ultimo vanta peraltro il record della più grande statua di Buddha disteso (46 m di lunghezza).



Sull’altra sponda del fiume si trova invece l’incantevole Wat Arun, che deve il suo nome al dio indiano dell’alba, Aruna, e ammalia con le sue torri in stile khmer di 82 metri e i suoi mosaici floreali. Dall’alto delle sue torri, la vista sul fiume e sulla città è davvero incomparabile.



Tuttavia non si può dire di aver veramente visitato Bangkok, se non si è almeno raggiunta la vetta di uno dei suoi grattacieli, concentrati soprattutto nella zona di Sathon a sud-est della città. Come il rooftop del BanyanTree, che dal 61 piano domina tutta la città e rappresenta una soluzione ideale per staccare dal caos metropolitano in uno dei più suggestivi cocktail bar della città.



Se invece amate immergervi nella vivace caoticità della capitale nella frenesia delle sue strade in un perfetto mix di velocità, musica e luce, il tuctuc è quello che fa per voi. Sebbene meno sicuro rispetto ai mezzi tradizionali,sembra che in alcuni casi sia anche il mezzo più comodo e veloce per i brevi spostamenti in città, ma mi raccomando… tenetevi forti!