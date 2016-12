Donnavventura: Andalo, favola d'inverno

10:59 - Ci troviamo ad Andalo, a 1050 metri di quota, al centro di un anfiteatro di cime di rara bellezza. Andalo si trova infatti proprio in una vallata ai piedi delle Dolomiti del Brenta, consacrate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Per la precisione Andalo si trova proprio nella conca ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta, la terra dell’orso bruno, fra le pendici del PizGalin (2441 m) e della Cima Paganella (2125 m).

D’inverno Andalo vuol dire ovviamente sci in tutte le sue declinazioni, grazie ad un comprensorio sciistico che conta 50 km di piste di diversa difficoltà e lunghezza, 1100 metri di dislivello e un attrezzato snowpark per gli amanti dello snowboard, senza contare ben 14 impianti di risalita.Non solo, il comprensorio Paganella-Ski ha ospitato negli ultimi anni i campioni di sci alpino di tutto il mondo, come la nazionale maschile norvegese e lo USSkiTeam, che vengono fino qui ad allenarsi e ogni anno è oramai un appuntamento immancabile quello dei due slalom giganti di Coppa Europa Femminile.



Mentre d’estate Andalo vuol dire verdi distese dove vivere a pieno la natura, con un’infinita offerta di attività sportive e percorsi dove rilassarsi e passeggiare rigenerandosi, come sulle sponde delle limpide acque del lago di Molveno, a 5 km di distanza. Un lago di rara bellezza all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta. È grazie a questo e all’ottima offerta turistica della zona che Molveno si è guadagnata la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, il marchio di qualità turistico ambientale.



L’Altopiano della Paganella inoltre è una meta facilmente raggiungibile, per la vicinanza con la città di Trento e con gli aeroporti di Verona, Bolzano e Innsbruck, grazie al raccordo dell’Autostrada del Brennero, ma è anche bella da vivere, scegliendo fra l’ampia offerta alberghiera della Skiarea Paganella.

Donnavventura è già stata in questa meravigliosa cornice ed è tornata questa volta per accompagnare il Ricola Winter Tour e conoscere le aspiranti reporter per la prossima spedizione.