Donnavventura alla scoperta della Svizzera

12:04 - Alle volte non serve arrivare in capo al mondo per scoprire paesaggi spettacolari, atmosfere d’incanto ed emozionarsi. Donnavventura valica le Alpi e arriva in Svizzera, terra del cioccolato, dei formaggi, delle erbe aromatiche e degli orologi. Vedremo da vicino quelli che sono gli aspetti più conosciuti della confederazione elvetica, come i suoi paesaggi alpini o i suoi laghi, visiteremo piccoli borghi, scopriremo come vengono preparate le sue specialità gastronomiche conosciute in tutto il mondo e ci misureremo con la sua vocazione sportiva, tra sci, hockey e curling, il tutto in una mini-serie di due puntate.

>Nel primo episodio si partirà con il Trenino Rosso del Bernina che, attraversando un paesaggio d’incanto, porta il team a St. Moritz, una delle più esclusive località sciistiche d’Europa. Incorniciata da vette innevate di rara bellezza e con il lago ai suoi piedi, è da tempo immemore meta dei più esigenti amanti degli sport invernali. Qui è il fascino d’altri tempiad incantare il team fra carrozze e antiche residenze che rendono l’atmosfera innevata ancora più romantica e speciale.



E’ poi la volta di Lucerna adagiata sul lago dei Quattro Cantoni, solcato dai tipici battelli che ne raggiungono ogni angolo. Simbolo della città è il Kapellbrücke, il ponte della Cappella, uno dei più antichi ponti coperti d’Europa. Ed è proprio un battello che condurrà il team alla scoperta del tuo lago e delle eleganti residenze su di essi affacciate.



Da lì ci si sposta verso la capitale, Berna, celebre per la Torre dell’Orologio, della quale cercheremo di scoprire i meccanismi. Non solo, a Berna saranno anche gli orsi a catturare l’attenzione delle reporter. Imperdibile una visita al loro parco, tanto più che questi giocosi animali rappresentano uno dei simboli della città.



Infine ci si immerge nella verde valle dell’Emme, tra pascoli, mandrie e fattorie, dove il tempo sembra essersi fermato. E’ qui che viene prodotto uno dei più celebri formaggi svizzeri, l’EmmentalerDop, nel rispetto dei segreti della tradizione…

