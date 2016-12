Donnavventura ad Athuruga: il caldo sole delle Maldive

11:21 - Le Donnavventura ci portano alla scoperta di Athuruga, un isolotto delle celebri Maldive, lambito da un mare unico al mondo.

Se c’è un luogo al mondo che immediatamente fa pensare al paradiso, quello è l’arcipelago delle Maldive. Si tratta di uno stato insulare situato nell’Oceano Indiano, a sud-ovest dell’India, che si estende per oltre 800 chilometri, a partire da sud dell’Equatore, sino al settimo parallelo. Le Maldive sono costituite da circa 1200 isole, suddivise in 26 arcipelaghi naturali. Quelle abitate sono circa 200, vale a dire una su sei, e la metà di queste ospita resort, rigorosamente non più di uno per isola. Uno degli atolli più conosciuti è quello di Ari, dove si trova la bellissima isola di Athuruga.



Il bianco è il colore dominante, quello della sua sabbia candida, ma anche quello immacolato delle sue water villas, che si distendono su di un mare turchese. Appena sotto la superficie dell’acqua scivolano sinuose piccole razze, mentre la battigia è pattugliata da squaletti pinna nera, del tutto inoffensivi per l’uomo, in cerca di prede. La loro livrea ha quasi lo stesso colore della sabbia, se non fosse per il nero all’estremità della pinna quasi non si noterebbero.



Athuruga è il luogo perfetto dove rifugiarsi per farsi coccolare e lasciarsi tutto alle spalle. Ogni dettaglio è pensato per far sentire a proprio agio gli ospiti, ogni tipo di confort e comodità a partire proprio dalle riservate ville overwater, ognuna con il proprio “panorama privato” e accesso diretto al mare. E’ davvero il paradiso del dolce far nulla, dove ci si può dimenticare del resto del mondo e pensare solo a se stessi.

Le Maldive sono un paradiso anche per gli amanti delle immersioni, e certo Athuruga non fa eccezione, vantano infatti una delle barriere coralline più ricche e variegate al mondo. Anche solo facendo snorkeling si ha la possibilità di osservare pesci dalle livree sgargianti, stelle marine e coralli dalle mille forme e colori. Immancabili i simpatici pesci pagliaccio che fanno capolino dal loro anemone, oppure gli idoli moreschi, dall’inconfondibile striatura gialla e nera. Ma non mancano pesci pappagallo, murene, pesci farfalla e chi più ne ha più ne metta!



Tra i coralli non è raro avvistare le tartarughe marine, ve ne sono ben 4 specie diverse: quella comune, la verde, l'embricata e l'olivastra. Abitano le acque poco profonde nei pressi delle barriere coralline e in genere hanno un'indole docile e si lasciano avvicinare senza timore. Ma non bisogna importunarle. La varietà di specie che si possono incontrare in queste acque è davvero strabiliante, quasi da capogiro! E’ impossibile non rimanere incantati di fronte ad una natura dalla bellezza cosi cristallina, semplice, essenziale, dominata dalla limpidezza dell’acqua e dalla purezza dell’aria, per non parlare dei tramonti che ammantano ogni cosa di autentica magia.