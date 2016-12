Donnavventura a Santa Caterina Valfurva

17:30 - Santa Caterina Valfurva si trova in provincia di Sondrio, ad un'altitudine di 1738 metri, nel cuore delle Alpi, incastonata fra le montagne del gruppo Ortles-Cevedale, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Il parco si estende su di una superficie di oltre 130.000 ettari ed è caratterizzato da ghiacciai, alpeggi e sconfinate distese boschive. Santa Caterina regala una natura incontaminata e possibilità di svago all'aria aperta durante tutto l’anno, tanto d'estate quanto d'inverno.

Il suo comprensorio comprende 35chilometri di piste dove poter praticare sci alpino, sci nordico, snowboard, telemark, carving e tanto altro ancora. Ci sono poi 15 chilometri dedicati allo sci di fondo, che ne fanno una location ideale per gli appassionati di questo sport. Si può passeggiare nei sentieri innevati, sempre ben segnalati o dedicarsi ad una ciaspolata in neve fresca.



Nella stagione calda si possono praticare escursionismo e mountain bike, oltre ad infinite passeggiate, immersi in questa natura meravigliosa, tutta da scoprire. Santa Caterina è nota per le numerose gare di Coppa del Mondo sia di sci alpino, che di fondo, ospitate in questi ultimi anni, come per esempioi Mondiali di Sci Alpino del2005.



E’ stata la location scelta per essere l’ultima tappa del Ricola Winter, che si è svolta in concomitanza con l’evento benefico "Scia coi Campioni", una gara non competitiva, organizzata dall’Associazione “Sciare per la Vita”,l’Onlus fondata da Deborah Compagnoni. Si è trattato di una gara aperta a tutti, che ha visto la partecipazione di sportivi plurimedagliati del calibro di Manuela di Centa, Kristian Ghedina, Lara Gut, Antonio Rossi, Giorgio Rocca, Patrizia Auer, Igor Cassina e la stessa Deborah Compagnoni, nonché le Donnavventura.