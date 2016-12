Donnavventura a Rio de Janeiro

12:15 - Rio de Janeiro la città carioca è certamente la metropoli che più affascina e che meglio incarna il mito del Brasile. La città fu fondata dai portoghesi nel gennaio del 1511, sebbene alla guida della spedizione ci fosse proprio un italiano Amerigo Vespucci.

Rio si estende per circa 20 km nella naturale baia di Guanabara, tanto che è ormai diventata sinonimo di sole e mare. A sud, nelle spiagge di Ipanemae Copacabana è possibile incontrare ogni giorno migliaia di persone, fra le quali non potevano mancare sportivi, in particolare surfisti e artisti. Il calcio anche qui è una costante e si pratica ovunque si trovi anche un piccolo spazio utile per fissare una porta e dare due calci a un pallone. Non per nulla il suo stadio, l'EstádioJornalistaMárioFilho, meglio conosciuto col nome di Maracanã, ha ospitato proprio domenica scorsa la finale dei Mondiali 2014.



L’emblema della città carioca è senza dubbio il Cristo Redentore, situato sulla sommità del Monte Corcovado all’interno del Parco Nazionale della Tijucaa ben 710 m di altezza. Nell’affollata Downtown si alternano imponenti edifici in stile neoclassico, così come i grattacieli, che si stagliano lucenti nelle trafficate vie del centro degli affari, e caratteristici locali come l’antica Confeitaria Colombo, che ricorda la Belle Époque di Rio.



Rio de Janeiro tuttavia non è solo spiagge, mare e grattacieli ma anche verdeggianti colline, chiamate Morros, che degradano verso il mare, come il Pão de Açúcarraggiungibile mediante due teleferiche che sembrano portare in paradiso… Il nome Pão de Açúcar ha un’origine incerta. Per alcuni infatti il “Pan di Zucchero” ricorderebbe la forma di un dolce tradizionale, per altri invece il suo nome deriverebbe dalla lingua di una popolazione indigena e significherebbe "alta collina".

Come raggiungere Rio? Ovviamente in aereo, date le distanze, magari affidandosi ad un vettore comodo e affidabile come Tap.