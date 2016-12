Donnavventura a Miami: a spasso per Wynwood

10:45 - Miami non è solo spiagge immense e atmosfera esotica. Le Donnavventura ci fanno da guida a Wynwood, uno dei quartieri della città situato a nord del Downtown cittadino.

Immediatamente ci catapultiamo in un nuovo mondo fatto di arte e colore: quella di Winwood Walls è considerata, infatti, la più grande installazione di street art al mondo. Un paradiso per gli artisti che possono dare liberamente sfogo alla loro creatività.



Un tempo zona di fabbriche e magazzini dismessi, abitato esclusivamente dalla classe operaia, da pochi anni il quartiere è stato rivalutato e grazie all’impegno di una trentina di artisti provenienti da tutto il mondo, oggi si è trasformato in un vero e proprio museo a cielo aperto che ha fatto anche da sfondo a numerosi film e serie Tv negli ultimi anni. Non solo graffiti e murales ma anche numerose gallerie d’arte e musei popolano questo quartiere che fa oggi fa decisamente tendenza, trasformandosi in un vero e proprio Fashion District dalla vocazione hypster.



E anche i locali qui si sono adeguati allo stille street art del quartiere, come il Wynwood Kitchen&Bar, dove anche il più piccolo angolo è decorato con murales dai colori decisi e l’atmosfera si riscalda...