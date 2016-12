Donnavventura a La Thuile, città del cioccolato

09:28 - Oltre ad un paesaggio da cartolina, un fresco clima alpino e la presenza di strutture ricettive di alto livello, La Thuile attira anche per le sue golosità.

Stiamo parlando di La Thuile come Città del Cioccolato, titolo conseguito nel 2009, per valorizzare il “cibo degli dei”. A tavola infatti a la Thuile il cioccolato domina la scena e la Tometta gli va a braccetto. Al di là del nome che potrebbe trarre in inganno, la Tometta è il dolce brevettato dalla pasticceria Chocolat ed è proprio il prodotto attraverso il quale La Thuile è diventata Città del Cioccolato. Quest’opera di alta pasticceria è realizzata grazie al delizioso connubio di cioccolato al latte, gianduja e nocciole del Piemonte IGP. Stefano è il vero e proprio maitre di questa chocolaterie e ogni anno aggiunge qualche cioccolatino particolare ai gusti classici: recentemente altri due gusti speciali: lavanda e tabacco. Da alcuni anni peraltro a fine agosto ricorre a La Thuile CHOCOLAThuile, un evento dedicato al cioccolato ovviamente, che riunisce gourmet, maestri pasticceri, artisti e ristoratori.



Anche Donnavventura conosce bene il cacao e la sua storia, una storia che ci riporta fino al Madagascar, con le sue piantagioni. Nel nord dell’isola infatti si trova uno dei siti che produce uno fra i più raffinati cacao del mondo. Si tratta della piantagione Millot, che occupa uno spazio di oltre 1000 ettari nei pressi di Ambanja. La produzione del cacao qui non si ferma mai, dal momento che la pianta produce i suoi frutti tutto l’anno. Una volta raccolti i cabossidi dalle piante ed estratte le fave al loro interno, si susseguono diversi passaggi al fine di ottenere un prodotto pronto per essere utilizzato dall’industria alimentare, quali la fermentazione e una laboriosa fase di essiccazione al sole, dopo la quale le fave di cacao possono considerarsi pronte e il cacao è servito!