Donnavventura a Gibilterra: viaggio verso le colonne d’Ercole

17:23 - Oggi ci spostiamo nell’estremo meridionale della Spagna, verso le Colonne d’Ercole e qui troviamo Gibilterra, Gibraltar in lingua locale. Non tutti sanno che questa piccola striscia di terra è territorio d’oltremare del Regno Unito e pochi sanno anche solo 14 km separano la sua costa, dal Marocco, proprio all’altezza del grazioso Faro di Europa Point.

Gibilterra ha una storia davvero interessante da raccontare che risale al periodo classico ed è stata infatti protagonista anche della mitologia greca. Si narrava infatti che il limite invalicabile, il non plus ultra, dell’eroe Ercole, si trovasse proprio qui. A ricordarlo, presso il cancello degli Ebrei, anche un moderno monumento che riproduce le celebri colonne e ne racconta l’origine. Inoltre, per anni, questa terra è stata luogo di passaggio per i naviganti di tutta Europa e per quelli diretti verso il Nuovo Mondo. Per questo motivo Gibilterra è stata storicamente contesa fra la potenza spagnola e quella inglese.



Oltre alla storia, ci sono tante altre curiosità da scoprire a proposito di quest’affascinante destinazione, a partire dalla sua fauna. Già in città, ma soprattutto sulla sua Rocca (436 metri d’altezza) è possibile incontrare una numerosa colonia di scimmie allo stato brado. Si tratta di una specie di macachi originari del Magreb. Singolare anche che uno degli angoli più pittoreschi di Gibilterra, La Caleta, che ospitava una consistente comunità di genovesi. Agli inizi del ‘700 questi pescatori provenienti dal capoluogo ligure rappresentavano incredibilmente la metà degli abitanti dell’isola.



Ancora curiosità a proposito del suo aeroporto… Avete pensato di raggiungere Gibilterra a bordo di un aereo? Sappiate che bloccherete temporaneamente la strada principale della città! Winston Churchill Avenue infatti attraversa l’unica pista aeroportuale e il suo traffico è regolato da un sistema di passaggi a livello. Lungo la via pedonale di Main Street peraltro i numerosi turisti che ogni giorno affollano incuriositi la Rocca possono sbizzarrirsi nello shopping. Gibilterra è porto franco, non soggetta a tasse o monopolio di stato, e dunque fare compere qui è molto conveniente, soprattutto per alcuni articoli.

Un’ultima curiosità? La moneta. Dimenticatevi gli euro, qui infatti gli acquisti si pagano con le sterline inglesi e con quelle di Gibilterra, di pari valore alle prime.