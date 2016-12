Donnavventura a due passi dall’Italia: il Principato di Monaco

12:38 - Le Donnavventura inaugurano la loro spedizione accompagnandoci alla scoperta del Principato di Monaco.

Il 31 Agosto, quando la carovana di Donnavventura ha lasciato Milano, sfilando fra i suoi grattacieli, sembra già un ricordo lontano. Da allora il team di Donnavventura ha percorso già più di 3000 km… Abbandonato il "Bel Paese" le reporter si sono subito fatte rapire dall'eleganza e dall'opulenza di Monaco. 2kmq per più di 30.000 persone fanno di questo Principato il secondo stato più densamente popolato del pianeta e non c’è da stupirsi che si estenda soprattutto in altezza. Dall’alto Monaco appare quasi come un plastico, ma è man mano che ci si avvicina che tutto diventa sempre più reale. Alle griffatissime boutique si alternano vistose e costosissime macchine e, ai palazzi da capogiro, yacht extralusso.



La carovana di Donnavventura avanza in un percorso che si snoda quasi come un serpente seguendo le linee del tornatino, reso celebre dal Gran Premio, passa davanti al Palazzo del Casinò di Montecarlo, al Palazzo dei Principi e infine al porto, per fermarsi allo Yacht Club Monaco (http://www.yacht-club-monaco.mc) per una visita. Accompagnate dal nostro Ambasciatore, Antonio Morabito, il team si ritrova catapultato in un “regno” dove relax, ricercatezza ed ecosostenibilità sono i veri pilastri. Questo esclusivo Club, disegnato da Norman Foster e inaugurato a giugno scorso, non rappresenta solo un’occasione di incontro e scambio per i soci, ma è anche un vero gioiello di innovazione ed eleganza. Lo Yacht Club Monaco è stato progettato per soddisfare ogni esigenza e disegnato in modo da ricordare la struttura di un grande transatlantico. Non solo, al suo interno si respira aria di casa in quanto è il Made in Italy a dominare la scena, con un design e una cura del dettaglio inconfondibili.



Il nostro ambasciatore tuttavia non è il solo italiano ad introdurre il team nell’ambiente monegasco, con lui anche Rebecca esperta travel blogger che ha reso il soggiorno del team ancora più piacevole. E a proposito di blogger, da quest’anno troviamo anche Elena Barolo, affermata fashion blogger che accompagnerà spesso il team attraverso gli indirizzi della shopping più acclamati a caccia dell’accessorio più giusto. Certo non saranno sempre Rolex e marchi di alta moda a dominare la scena, ma in tal senso qui a Montecarlo c’è da sbizzarrirsi. Occhio al portafoglio!



E siccome anche lo shopping stanca, menomale c’è un ambiente confortevole come quello del Fairmont (http://www.fairmont.com/monte-carlo/) a “coccolare” il team. Peraltro il passo è breve perché questa elegante struttura si trova proprio in corrispondenza del famoso “tornantino”, giusto alle spalle del celebre Casinò. Magari il team ci farà un pensierino, prima di ripartire alla volta di St.Tropez…



Monaco e il nuovo Grand Raid delle nostre reporter ti aspettano in TV a partire da gennaio 2015.