Dieci “dritte” per una vacanza alla grande

13:35 - Le vacanze si avvicinano e il conto alla rovescia dei giorni che ci separano dal tanto sospirato periodo di riposo comincia a farsi serrato. Qualunque sia la destinazione scelta, dal viaggio avventura alla tranquilla villeggiatura a poca distanza da casa, bastano pochi accorgimenti per trasformare il periodo di ferie in un momento indimenticabile. Ecco allora dieci consigli di vita quotidiana, per rendere unica e memorabile la nostra vacanza.

Come suggerisce Hotels.com, sito leader nella prenotazione di hotel online, trasformare le ferie in un periodo davvero super è più facile di quanto non si creda. Ecco il decalogo.

1. STRINGERE NUOVE AMICIZIE - Conoscere persone nuove è uno dei lati più interessanti di un viaggio. Per farsi dei nuovi amici non è necessario partecipare a un trekking in Himalaya: è sufficiente una cena fuori casa, magari condividendo il tavolo con altre persone. Se poi ci si trova all’estero, stringere amicizia con una persona del posto significa procurarsi una fantastica guida locale, sicura e low cost.

2. CONDIVIDERE FOTO - Scattare foto e condividerle con gli amici è ormai un’attività comune e diffusa. Immortalare i momenti salienti di una vacanza ci aiuta a conservare bellissimi ricordi da mostrare a parenti ed amici e a cui attingere nei momenti di stanchezza invernale, per ricaricare le batterie.

3. INDOSSARE ABITI COMODI - Per godersi realmente le vacanze, meglio puntare sulla praticità, Meglio viaggiare senza troppo bagaglio scegliendo con attenzione quello che davvero serve, a seconda della destinazione.

4. NON PARLARE LA LINGUA LOCALE - Può sembrare strano, ma il fatto di trascorrere qualche giorno in un Paese straniero senza capire quello tutti si stanno dicendo può essere molto divertente! L’importante è armarsi di una certa dose di autoironia, spirito di adattamento e di buona volontà: proprio dai misunderstanding possono nascere situazioni esilaranti, da ricordare con vero spasso.

5. FARE AFFARI – Lo shopping nei mercatini delle città, oppure la ricerca del volo migliore o dell’albergo con il miglior rapporto qualità prezzo è un gioco divertente che, tra l’altro, permette di avere in tasca un piccolo budget in più da destinare allo shopping.

6. I PIACERI DEL PALATO – Le gioie della tavola sono uno degli aspetti fondamentali delle vacanze e uno dei criteri più comuni nella celta di una destinazione. Per un periodo almeno non neghiamoci questa soddisfazione: tornando a casa basterà un po’ di attenzione per rientrare nel peso forma.

7. TRASFORMIAMOCI IN ESPLORATORI – Non c’è piacere più grande della gioia della scoperta: che si tratti di un cantante sconosciuto, di un luogo remoto e incontaminato o di un quartiere sconosciuto di un borgo dietro casa.

8. STIMOLARE LA SPONTANEITA’ - Organizzare una vacanza all’avventura significa uscire dai soliti schemi, anche se farlo può essere poco rassicurante. Sono però moltissime le App per cellulare e tablet che fanno da guida ai viaggiatori tra alberghi e strutture turistiche anche per prenotare anche all’ultimo istante, secondo l’estro del momento.

9. SUPERARE I PROPRI LIMITI – La vacanza è anche il momento ideale per mettersi alla prova. Non serve programmare un’immersione nelle profondità dell’Oceano Indiano: basta abbandonare l’auto e impegnarsi in una passeggiata in montagna o in una gita in mountain bike.

10. USCIRE DAGLI SCHEMI - Mangiare cibi inconsueti, partecipare a un’escursione, viaggiare in luoghi in cui si è mai stati prima sono elementi che trasformano la vacanza in un momento unico e che ci fanno uscire dalla routine. Questa è un’ottima idea anche per le famiglie, ad esempio lasciando voce in capitolo anche ai più piccoli. La fantasia ne guadagnerà sicuramente.