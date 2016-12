Clienti difficili: le lamentele più bizzarre dei turisti in hotel

16:18 - Si dice che il cliente abbia sempre ragione, ma quando ci si trova a dover fronteggiare certe bizzarre lamentele c’è da chiedersi se le cose stiano sempre così. Un sondaggio fotografa le lagnanze di un campione di turisti alle prese con il servizio in albergo e registra le richieste più bizzarre che il personale si è sentito rivolgere. Se ci sono persone che si limitano a chiedere un cuscino supplementare o la colazione in camera, c’è anche chi desidera una vasca da bagno piena di cioccolato al latte, oppure il suono delle campane per riuscire a prendere sonno, oppure per cena solo le cosce destre del pollo.

Sono queste alcune delle strane richieste registrate in tutto il mondo da un sondaggio effettuato da Skyscanner, sito di ricerca viaggi, effettuato su 400 addetti del personale di hotel internazionali. Da notare, in primo luogo, che la maggior parte delle bizzarrie e delle stranezze riguarda la sfera alimentare. Merita una menzione, ad esempio, il cliente cha ha chiesto di ricevere 15 cetrioli al giorno, o quello desideroso di trovare nel piatto, appunto, solo le cosce destre del pollo, mentre un altro ha preteso di ricevere ogni ora, durante tutta la notte, un bicchiere d'acqua in camera. Altra sfera “calda” è quella della stanza da bagno. Qui qualcuno ha voluto riempire la vasca di miele oppure di cioccolato al latte, mentre un altro ha chiesto che ci fosse solo acqua minerale nel proprio bagno.



Tra le lamentele merita una menzione l’ospite che ha protestato chiedendo uno sconto sulla camera perché il russare della sua ragazza gli aveva impedito di dormire; un altro ha chiesto un rimborso perché il suo cane non si era trovato bene in albergo. Un altro elemento potenzialmente critico può essere la posizione geografica dell'hotel: i dipendenti di un albergo a 80 km nell’entroterra da una costa italiana si sono trovati a dover placare alcuni ospiti inferociti per non avere una camera da letto con vista mare. Altre lamentele bizzarre riguardano le lenzuola troppe bianche, il mare troppo azzurro, il gelato troppo freddo, il bagno troppo grande, e addirittura la mancanza di bistecche nel menù vegetariano.



"Un ottimo hotel può fare realmente la differenza - sostiene Caterina Toniolo, senior marketing manager di Skyscanner per il Sud Europa - e può aiutare a rendere la vacanza speciale. Come abbiamo visto le richieste e le esigenze possono essere le più imprevedibili. Occorre però tener conto, non solo da parte degli hotel, ma anche da parte degli ospiti, che il mercato si sta sviluppando sempre più verso una 'personalizzazione' dei servizi".