Blu Beach: Polinesia, Isola di Pasqua e Grecia

10:44 - Nuova puntata e nuove incredibili mete per questo secondo episodio di Blu Beach Paradyse Story. È sempre dall’Atollo di Lhaviyani che Alessia Ventura e Alessia Reato, assieme alla fashion blogger Patricia Manfield,ci porteranno alla scoperta di alcune delle destinazioni più sognate e più remote del mondo. Si partirà dal paradiso della Polinesia, un arcipelago di isole straordinarie nel cuore dell’Oceano Pacifico. La Polinesia è stata la meta prediletta, nonché fonte di ispirazione per viaggiatori e artisti di tutto il mondo, a partire da Gauguin.

Il colore del suo mare e il verde della natura rigogliosa regalano ricordi indelebili, per non parlare dei suoi tramonti. Assieme alle nostre viaggiatrici scopriremo l’arcipelago delle società, da Tahiti a Taha’a, da Bora Bora a Mooréa, paradisi terrestri di rara bellezza, in un susseguirsi di spiagge in cui abbandonarsi al relax più totale senza tuttavia trascurare lo snorkeling e il diving. È infatti il suo mondo sommerso che stupisce e incanta lasciando senza fiato. Indimenticabile il giardino di corallo in un tripudio di colore e guizzi di pesci di tutti i colori dell’arcobaleno.



Da qui ci sposteremo qualche migliaio di km ad est, sull’Isola di Pasqua, terra di storia, miti e leggende. L’Isola di Pasqua è la più remota isola abitata ed è situata a 3600 km dalle coste cilene.I moai rappresentano la vera identità di questa piccola isola e la loro immagine immacolata ha fatto il giro del mondo. Sono più di 600 le statue sparse per tutta l’isola. Hanga Roa è il nome del porticciolo, nonché unico villaggio presente in un questo piccolo triangolo di terra. Altra cifra caratteristica dell’isola sono i suoi vulcani come il Ranu Kao e Ranu Raraku, distribuiti su tutti gli angoli e che, se possibile, rendono il paesaggio ancora più suggestivo.



Infine la più vicina Grecia che percorreremo via mare fra le isole del Dodecaneso, attraverso acque che non hanno molto da invidiare ai mari più esotici e difficili da raggiungere. Non mancherà una visita della caratteristica Patmos, isola brulla, ravvivata dal bianco quasi accecante delle case e dal rosa intenso delle buganvillee e Simi, altro caratteristico isolotto con inconfondibili e colorate costruzioni in stile neoclassico e un porticciolo ravvivato dal via vai di barche di pescatori.