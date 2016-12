Blu Beach - Paradyse Story: esplorando le incantevoli Maldive

12:41 - Ci siamo. Domenica 27 aprile andrà in onda la prima puntata di Blu Beach - Paradyse Story, il programma che ci porterà a sognare le spiagge più belle del mondo volando di paradiso in paradiso. A condurlo, Alessia Ventura e Alessia Reato, due bellezze mozzafiato, con la partecipazione di una giovanissima fashion blogger, Patricia Manfield, da uno dei luoghi più incantevoli del nostro pianeta, le Maldive.

Ci troviamo, più precisamente, dall’atollo di Lhaviyani, a Palm Beach, 85 miglia a nord di Male, un vero e proprio paradiso terrestre orlato di spiagge bianchissime e un mare cristallino come solo le Maldive sanno regalare. È da qui che le viaggiatrici ripercorreranno con la mente le destinazioni che più le hanno fatte sognare.



Partiremo dal Madagascar e dai suoi colori. Il Madagascar, l’isola continente, è una terra meravigliosa dove la natura è stata immensamente generosa. Qui scopriremo le isole del nord, come NosyIranja e NosyKomba, che rispettivamente prendono i nomi dai loro abitanti, le tartarughe e i lemuri, le simpatiche proscimmie che sono divenute protagoniste di uno dei più famosi cartoni animati degli ultimi anni. Da qui ci sposteremo sulla terraferma per scoprire i segreti del cacao e la maestosa bellezza secolare dei baobab, che sembrano quasi spuntare dalla terra come scolpiti da un’abile artista.



Da un paradiso all’altro, passeremo poi dall’altra parte del mondo, alle Fiji, a poco meno di 3000 km dalle coste australiane. Questo arcipelago di isole di origine vulcanica incanta con i suoi colori contrastanti: una verde natura esplosiva, il nero delle rocce basaltiche e delle lunghe lingue di sabbia color champagne. Esploreremo l’arcipelago di Yasawa e delle Mamanucafra le quali troveremo l’isola di Castawaydalla quale si può ammirare l'isola di Monuriki, set naturale del film Cast Awayinterpretato da Tom Hanks.



Infine Mauritius, Maurice, alla francese, perla dell’Oceano Indiano, dominata da vaste piantagioni di canna da zucchero e straordinarie piante tropicali. L’”isola fiorita”, come viene soprannominata Mauritius presenta tuttavia anche anse di straordinaria bellezza, come quella di Grande Baie, dove affaccia il Royal Palm, e quella davanti al promontorio di le Morne, con le acque cristalline che incorniciano l’IleauxBénitiers.



Siete pronti a partire anche voi? Blu Beach ci aspetta domenica alle 13:50 su Rete4.