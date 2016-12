22 maggio 2014 Blu Beach nuove atmosfere caraibiche a Bahamas e Virgin Islands Direttamente da Miami le inviate ci portano alla scoperta di incantevoli spiagge Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:45 - Le nostre due Alessia hanno lasciato le Maldive per sbarcare nella città più “caliente” degli Stati Uniti, Miami. Cosmopolita, dinamica, colorata, vivace, stupefacente, eccentrica, sono solo alcuni degli aggettivi che si possono usare per descriverla. Un concentrato di eccessi che trovano la loro massima espressione lungo Ocean Drive, una delle più conosciute e fotografate mainstreet statunitensi. Lo stile Art Déco dei suoi palazzi si fonde con l’esuberanza dei suoi frequentatori, che si aggirano tra i locali di tendenza, con un imperativo categorico: divertirsi!

Per chi è alla ricerca di serate glamour, la meta imperdibile è il Wynwood Art District, considerato la più grande installazione di street-art al mondo, per via dei suoi murales e graffiti. Una zona completamente riqualificata dove si trovano oltre 70 gallerie d’arte, aree espositive, laboratori, ma anche ristoranti, bar e locali che ne fanno la meta prediletta per chi è in cerca di una vita notturna più culturale e alternativa.



Ed è proprio dal cuore di Miami Beach, che Alessia Ventura e Alessia Reato ci parlano delle Bahamas e delle Virgin Islands Americane, anche questa volta ne vedremo delle belle! Le Bahamas, sono circa 700 isole, una diversa dall’altra, situate a sud-est della Florida e a nord di Cuba. Navigheremo tra le ExumaCays, una costellazione di isolotti, per lo più disabitati e protetti, dalla vegetazione rigogliosa e dalle spiagge bianche. Ci aggireremo tra le bellissime abitazioni in stile coloniale di Gran Bahama, per poi spostarci a Nassau, la capitale del paese.



Anche alle Virgin Islands si va alla scoperta delle varie isole, a partire da St. John, la più intatta ed incontaminata, infatti buona parte del suo territorio è occupata dal parco nazionale, sia terrestre che marino. Assaporeremo le atmosfere caraibiche della più grande isola di Saint Croix per poi concludere la nostra esplorazione con l’isola di San Thomas dove si trova la capitale Charlotte Amalie.



L’ultimo appuntamento col programma che ci ha fatto conoscere le spiagge più belle del mondo è previsto per domenica 27 maggio alle 13:50 su Rete4.